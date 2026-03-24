FC Barcelona w letnim okienku transferowym może stracić ważnego gracza. Marc Casado jest bowiem łączony z przeprowadzką do Arabii Saudyjskiej. Jeden z tamtejszych klubów jest gotowy pozyskać pomocnika - donosi "Mundo Deportivo".

FC Barcelona ma ogromną szansę obronić tytuł mistrza Hiszpanii. Podopieczni Hansiego Flicka zeszli na marcową przerwę reprezentacyjną jako lider tabeli z przewagą czterech punktów nad Realem Madryt. Do końca ligowego sezonu pozostało dziewięć kolejek. Jeśli Duma Katalonii utrzyma formę, to za kilka tygodni będą mogli świętować kolejny tytuł najlepszej drużyny w swoim kraju.

Nadchodzące lato zapowiada się pracowicie w obozie FC Barcelony ze względu na transfery. Tymczasem dowiadujemy się, że Duma Katalonii może otrzymać dość spory zastrzyk gotówki, jeśli zdecyduje się na ten ruch. Serwis „Mundo Deportivo” przekazuje, że Marc Casado znalazł się w kręgu zainteresowań jednego z klubów z Arabii Saudyjskiej, który już rozpoczął prace nad transferem.

Gdyby nie problemy finansowe FC Barcelony, to nie byłoby mowy o rozstaniu z Markiem Casado. Saudyjczycy, którzy dysponują sporą gotówką, zapewne są w stanie spełnić oczekiwania finansowe zarówno Dumy Katalonii jak i samego zawodnika. Obecnie nie znamy więcej szczegółów w sprawie potencjalnych przenosin wychowanka Blaugrany na Bliski Wschód, ale wspomniane źródło zaznacza, że pomocnik otrzymał lukratywną ofertę kontraktu.

Marc Casado w obecnym sezonie rozegrał 29 spotkań w koszulce FC Barcelony. Hiszpan zdołał zaliczyć jedną asystę.