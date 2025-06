Joao Felix zaoferowany Barcelonie! Laporta natychmiast zdecydował

ZUMA Press Wire / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

Barcelona odrzuciła możliwy powrót Joao Felixa

Barcelona nadal zmaga się z kłopotami finansowymi i musi kombinować ws. transferu nowych piłkarzy. Niemniej nie stoi to na przeszkodzie, aby pozyskać Joana Garcię, który już oficjalnie dołączył do klubu, czy Nico Williamsa, który jest z kolei bardzo blisko przenosin do Dumy Katalonii. Kolejne ruchy są możliwe, ale z pewnością będą zależały od wielu czynników i możliwości.

Co ciekawe chętny na powrót do Barcelony jest Joao Felix, co więcej jego menadżer Jorge Mendes zaoferował go Barcelonie, o czym poinformował serwis „El Nacional”. Decyzja władz klubu z Joanem Laportą oraz Hansim Flickiem na czele była prosta i natychmiastowa – nie jesteśmy zainteresowani transferem Joao Felixa. Szkoleniowiec nie uważa Portugalczyka za cenne wzmocnienie swojego zespołu, nawet jeśli byłoby to na korzystnych warunkach.

Joao Felix w minionym sezonie wypożyczony był do AC Milanu, gdzie spędził pół roku. W klubie z Mediolanu rozegrał 21 spotkań, w których zdobył trzy gole oraz zanotował jedną asystę. W sumie w poprzedniej kampanii, gdzie grał także dla Chelsea, wystąpił w 41 meczach i 10 razy trafił do siatki. 25-latek w swojej karierze rozegrał 44 spotkania. Obecnie wyceniany jest przez serwis „Transfermarkt” na 20 milionów euro.

Zobacz także: Barcelona dostała ofertę od Rashforda. Flick nawet się nie wahał