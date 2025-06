FC Barcelona zgodnie z przewidywaniami zakontraktowała Joana Garcię. 24-letni bramkarz, który do tej pory występował w Espanyolu, kosztował 25 milionów euro.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Barcelony

Oficjalnie: Joan Garcia przeszedł do Barcelony

FC Barcelona poinformowała za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej o pozyskaniu na zasadzie transferu definitywnego Joana Garcii z Espanyolu. 24-letni bramkarz po pomyślnym przejściu testów medycznych związał się z nowym pracodawcą sześcioletnim kontraktem. Zatem umowa między stronami będzie obowiązywała do 30 czerwca 2031 roku. Kwota tej transakcji wyniosła 25 milionów euro, ponieważ dokładnie tyle wynosiła klauzula odstępnego bardzo perspektywicznego golkipera.

Prezentacja hiszpańskiego bramkarza jako nowego zawodnika Barcelony odbędzie się już w najbliższy piątek, 20 czerwca. Przybycie mierzącego 191 centymetrów golkipera oznacza, że włodarze Dumy Katalonii będą dążyć do rozstania z niechętnie nastawionym do tego pomysłu Markiem-Andre ter Stegenem. Joan Garcia jest bowiem szykowany do gry w podstawowym składzie, a rolę jego zmiennika ma spełniać Wojciech Szczęsny, który lada moment powinien przedłużyć wygasający kontrakt z mistrzem La Ligi.

Joan Garcia był czołową postacią Espanyolu Barcelona, w którym spędził niemal całą dotychczasową karierę. W minionym sezonie bramkarz przyczynił się do utrzymania zespołu Papużek w hiszpańskiej ekstraklasie. W ostatniej kampanii złoty medalista igrzysk olimpijskich rozegrał 38 meczów, wpuścił 51 goli i zachował 8 czystych kont. Warto dodać, że FC Barcelona w walce o zakontraktowanie młodzieżowego reprezentanta Hiszpanii pokonała między innymi Arsenal, Aston Villę, Newcastle United oraz Atletico Madryt.