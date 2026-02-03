Ważny głos z Barcelony. Flick odniósł się do głośnego tematu

FC Barcelona we wtorkowy wieczór zagra w Pucharze Króla z Albacete. Tymczasem możliwy powrót Marca-Andre ter Stegena skomentował trener Hansi Flick w rozmowie z dziennikiem "AS".

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Hansi Flick o ewentualnym powrocie Marca-Andre ter Stegena

FC Barcelona w trakcie trwającego sezonu ma zamiar powalczyć o trofea, podobnie jak miało to miejsce w poprzedniej kampanii. W tym roku Katalończycy wygrali już Superpuchar Hiszpanii. Obecnie skupiają się na rywalizacji o Puchar Króla. Tymczasem ostatnio na temat jednego ze swoich bramkarzy wypowiedział się szkoleniowiec Blaugrany.

– Nie miałem jeszcze okazji rozmawiać z ter Stegenem. Znam tę informację. Życzę mu wszystkiego najlepszego, ale jeszcze nie udało mi się z nim porozmawiać. Nie mogę nic powiedzieć o jego powrocie. Wiem tylko, że jest kontuzjowany, ale nie wiem, co go czeka – mówił Hansi Flick cytowany przez „AS”.

Wcześniej prasa donosiła, że bramkarz doznał poważnego urazu mięśniowego związanego z naderwaniem ścięgna podkolanowego. Może to zmusić Gironę do rozwiązania umowy wypożyczenia z katalońskim klubem. 33-latek w związku z kontuzją ma wrócić na boisko w kwietniu.

W tej kampanii ter Stegen rozegrał jak na razie tylko trzy spotkania. Stracił w nich dwa gole i raz zachował czyste konto. Łącznie jako zawodnik Barcelony wystąpił dotąd w 423 meczach, w których stracił 416 bramek, a w aż 176 spotkaniach nie dał się pokonać ani razu.

Niemiecki bramkarz trafił do Barcelony w lipcu 2014 roku z Borussii Moenchengladbach. Kosztował wówczas 12 milionów euro.