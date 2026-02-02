Cisza przed burzą? Wokół Cristiano Ronaldo robi się coraz głośniej

fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo z klauzulą odstępnego, wynoszącą 50 milionów euro

Cristiano Ronaldo według najnowszych doniesień mediów ma wykazywać niezadowolenie ze sposobu, w jaki klub Al-Nassr jest traktowany przez Saudyjski Fundusz Majątku Państwowego (PIF), czyli instytucję rządową, która w 2023 roku nabyła pakiety kontrolne czterech największych ekip w kraju. Mowa o: Al-Nassr, Al-Hilal, Al-Ittihad oraz Al-Ahli.

Portugalczyk ma być zawiedziony brakiem zaangażowania na rynku transferowym ze strony swojego klubu. Chodzi oczywiście o porównanie działań Al-Nassr z innymi ekipami zarządzanymi przez fundusz. Cristiano Ronaldo ma jednocześnie uważać, że PIF celowo ogranicza możliwości pozyskiwania nowych zawodników przez jego ekipę, co ma uniemożliwić drużynie zdobycie mistrzowskiego tytułu. Tym samym niewykluczone, że zawodnik będzie chciał zmienić pracodawcę. W grę ma wchodzić transfer do MLS lub jednego z klubów z Europy. Aktualnie Al-Nassr traci do Al-Hilal zaledwie jeden punkt, wciąż licząc się w grze o mistrzostwo Saudi Pro League.

Cristiano Ronaldo uważa również, że zasługuje na większy szacunek, biorąc pod uwagę kluczową rolę, jaką odegrał w rozwoju saudyjskiej piłki nożnej i wyniesieniu jej na niespotykany dotąd poziom. Co więcej, zgodził się zostać ambasadorem Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2034, które odbędą się w Arabii Saudyjskiej, aby zwiększyć globalną świadomość tego turnieju.

40-letni piłkarz broni barw Al-Nassr od stycznia 2023 roku. Aktualny kontrakt zawodnika wygasa z końcem czerwca 2027 roku. W tym sezonie Cristiano Ronaldo wystąpił w 22 spotkaniach, strzelając w nich 18 goli.