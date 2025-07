Barcelona finalizuje wielki transfer. Kluczowy czas dla Nico Williamsa

Cesar Ortiz Gonzalez / Alamy Na zdjęciu: Nico Williams

Nico Williams na 150% zostanie zawodnikiem Barcelony

FC Barcelona nie poddaje się w staraniach o transfer zawodnika, o którym marzą od ponad roku. Oczywiście chodzi o Nico Williamsa, a saga transferowa z jego udziałem to niekończąca się historia. Aktualnie fani Blaugrany mogą doświadczać deja vu, czyli mają wrażenie, że to, co dzieje się teraz, miało miejsce już w przeszłości. Wszystko przez to, że choć transfer był blisko, to znów nic nie jest pewne.

Zwrot w rozmowach na linii Barcelona – Williams nastąpił w momencie, gdy agent zawodnika zażądał gwarancji rejestracji. Duma Katalonii była rozgoryczona prośbą przedstawicieli piłkarza i wstrzymała rozmowy kontraktowe. W mediach od razu pojawiły się informacje, że Katalończycy nie będą w stanie zarejestrować nowego gracza ze względu na sytuację finansową.

Od tego dnia co chwilę hiszpańskie portale i dzienniki podają sprzeczne informacje. Sytuację postanowił wyjaśnić Gerard Romero, który bardzo dobrze orientuje się w sprawach dookoła klubu. Jego zdaniem Nico Williams na 150% zostanie piłkarzem FC Barcelony. Co więcej, w najbliższych godzinach Joan Laporta, Deco i reszta ważnych osób ma pracować nad sfinalizowaniem dużego transferu.

Trudno również wyrokować czy Barcelona wróciła do zasady 1:1, ponieważ tamtejsze media nie są zgodne w tym temacie. Warto zaznaczyć, że jest to kluczowy czynnik, który bez problemu pozwoli wtedy zarejestrować nie tylko Nico Williamsa, ale również Joana Garcię.