Mikołaj Barbanell / Alamy Na zdjęciu: Nico Williams

Barcelona wstrzymała transfer Nico Williamsa

Transfer Nico Williamsa do FC Barcelony został wstrzymany. Klub negatywnie zareagował na żądania agenta zawodnika, które dotyczyły gwarancji rejestracji do rozgrywek. Na chwilę obecną cała operacja została zawieszona, co stawia pod znakiem zapytania dołączenie 22-letniego skrzydłowego przed startem okresu przygotowawczego.

Temat transferu na pewno nie upadł definitywnie, ale podobna sytuacja miała miejsce w ubiegłym roku. Wówczas Duma Katalonii również miała problemy z rejestracją zawodników, co prawdopodobnie było jednym z powodów, które ostatecznie zniechęciły Nico Williamsa do przenosin. Teraz wydawało się, że te kłopoty zostały już zażegnane, jednak negatywna reakcja na wymagania agenta sugeruje zupełnie co innego.

Czy Barcelona powinna dążyć do transferu Williamsa za wszelką cenę? Tak

Nie Tak 58%

Nie 42% 88+ Votes

Athletic Bilbao zgłaszał ostatnio władzom La Liga możliwe problemy Barcelony. Baskijski klub miał twierdzić, że Duma Katalonii nie spełnia zasady 1:1 i przez to nie jest w stanie sfinalizować pozyskania Nico Williamsa. Wstrzymanie transferu być może jest potwierdzeniem tych wątpliwości.

Nie od dziś wiadomo, że Barcelona musi zwracać wyjątkową uwagę na swoje finanse. Z tego powodu klub nie może rywalizować na rynku z innymi gigantami i raczej skupia się na transakcjach, które nie generują ogromnych kosztów. Brak stabilnej sytuacji ekonomicznej spowodował, że Blaugrana w poprzednich latach nie była w stanie dokonać potrzebnych wzmocnień.