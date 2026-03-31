Barcelona dostała zapytanie o Olmo. Decyzja była natychmiastowa

Dani Olmo znalazł się w kręgu zainteresowań klubów z Arabii Saudyjskiej. Po pomocnika zgłosił się Al-Qadsiah. Według dziennika Marca zarówno piłkarz, jak i Blaugrana odrzucili możliwość rozstania.

Olmo odrzucił możliwość odejścia z FC Barcelony

FC Barcelona bardzo rzadko w ostatnich latach wydaje duże sumy na jednego zawodnika. Jednym z większych transferów było pozyskanie Daniego Olmo latem 2024 roku. Za reprezentanta Hiszpanii, który grał wtedy w RB Lipsk, zapłacili 55 milionów euro. U Hansiego Flicka stał się kluczowym piłkarzem, ale jego pobyt na Camp Nou często komplikują kontuzje.

Mimo wątpliwego zdrowia mistrz Europy znalazł się w kręgu zainteresowań Al-Qadsiah. Oficjalnej oferty nie było, ale Saudyjczycy wyrazili wstępne zainteresowanie. Na ich zakusy od razu odpowiedział sam piłkarz oraz Blaugrana.

Marca donosi, że ani Olmo, ani Barcelona nie biorą pod uwagę rozstania. Transfer do Al-Qadsiah jest więc wykluczony. Zdania obu stron nie zmieni nawet korzystna finansowo umowa zarówno dla zawodnika, jak i klubu, jeśli chodzi o kwotę transferu.

Olmo jest przymierzany również do wymiany z Interem Mediolan. Duma Katalonii myśli o pozyskaniu Bastoniego, a pomocnik jest jednym z zawodników, którego Nerazzurri mogą zaakceptować w rozliczeniu za obrońcę. Niemniej jednak 27-latek chce wypełnić kontrakt na Camp Nou do końca, czyli do czerwca 2030 roku. W tym sezonie rozegrał 38 meczów, w których zdobył 8 goli i zaliczył 7 asyst.

Najbliższy mecz Barcelona rozegra już w ten weekend z Atletico Madryt w ramach 30. kolejki La Liga. Potem czekają ich jeszcze dodatkowe dwa spotkania z Los Colchoneros w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. Na ten moment Hansi Flick i spółka zajmują 1. miejsce w tabeli La Liga.