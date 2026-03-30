Barcelona może sprzedać gwiazdę. Przychodził za 55 milionów, chce go Arabia

Dani Olmo latem trafi do Arabii

Barcelona w tym sezonie radzi sobie dość dobrze, a może nawet bardzo dobrze. Trudno jednak powiedzieć, że drużyna ze stolicy Katalonii jest w idealnej dyspozycji lub też takiej, w której była jeszcze w poprzednim sezonie. Niemniej nadal mają spore szanse na zakończenie tego sezonu z sukcesem, a być może nawet dwoma.

Niezależnie od tego i tak wiadomo, że latem w klubie dojdzie do kilku transferów. Przede wszystkim władze Barcelony liczą na sprowadzenie nowego obrońcy oraz środkowego napastnika. Problem w tym, że sytuacja finansowa klubu nie jest idealna i wciąż Duma Katalonii musi szukać oszczędności. Jednak aby pozyskać tych dwóch graczy, być może będzie trzeba kogoś sprzedać.

Według informacji przekazanych przez serwis „Marca”, na radarze saudyjskiego Al-Qadsiah znalazł się Dani Olmo. Ofensywny pomocnik w ostatnich meczach miał być obserwowany właśnie przez wysłanników tego klubu. Na ten moment nie ma jednak konkretnej oferty, ale taka może pojawić się latem. Doszło tylko do nieoficjalnych kontaktów z Barceloną.

Dani Olmo w tym sezonie do tej pory rozegrał w sumie 38 spotkań, w których zdobył osiem goli i zanotował siedem asyst. Sporo czasu jednak w czasie swojego pobytu w Dumie Katalonii stracił z powodu urazów. Serwis „Transfermarkt” wycenia Hiszpana obecnie na 60 milionów euro. Do Barcelony dołączył on z RB Lipsk za 55 milionów euro. Kontrakt 27-latka wygasa wraz z końcem czerwca 2030 roku.

