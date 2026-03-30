Barcelona może sprzedać gwiazdę. Przychodził za 55 milionów, chce go Arabia

17:12, 30. marca 2026
Jakub Fudali
Jakub Fudali

Barcelona latem może sprzedać gwiazdę. Dani Olmo znalazł się bowiem na radarze saudyjskiego Al-Qadsiah, o czym donosi "Marca".

fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Dani Olmo latem trafi do Arabii

Barcelona w tym sezonie radzi sobie dość dobrze, a może nawet bardzo dobrze. Trudno jednak powiedzieć, że drużyna ze stolicy Katalonii jest w idealnej dyspozycji lub też takiej, w której była jeszcze w poprzednim sezonie. Niemniej nadal mają spore szanse na zakończenie tego sezonu z sukcesem, a być może nawet dwoma.

Niezależnie od tego i tak wiadomo, że latem w klubie dojdzie do kilku transferów. Przede wszystkim władze Barcelony liczą na sprowadzenie nowego obrońcy oraz środkowego napastnika. Problem w tym, że sytuacja finansowa klubu nie jest idealna i wciąż Duma Katalonii musi szukać oszczędności. Jednak aby pozyskać tych dwóch graczy, być może będzie trzeba kogoś sprzedać.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości

Według informacji przekazanych przez serwis „Marca”, na radarze saudyjskiego Al-Qadsiah znalazł się Dani Olmo. Ofensywny pomocnik w ostatnich meczach miał być obserwowany właśnie przez wysłanników tego klubu. Na ten moment nie ma jednak konkretnej oferty, ale taka może pojawić się latem. Doszło tylko do nieoficjalnych kontaktów z Barceloną.

Dani Olmo w tym sezonie do tej pory rozegrał w sumie 38 spotkań, w których zdobył osiem goli i zanotował siedem asyst. Sporo czasu jednak w czasie swojego pobytu w Dumie Katalonii stracił z powodu urazów. Serwis „Transfermarkt” wycenia Hiszpana obecnie na 60 milionów euro. Do Barcelony dołączył on z RB Lipsk za 55 milionów euro. Kontrakt 27-latka wygasa wraz z końcem czerwca 2030 roku.

Zobacz także: W Barcelonie nie mają wątpliwości. Chodzi o przyszłość Lewandowskiego