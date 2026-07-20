Arsenal i Manchester City w batalii o młodą gwiazdę mundialu!

Ayyoub Bouaddi ma za sobą świetny sezon i imponujący mundial. Jego nazwisko znajduje się na listach życzeń gigantów z Anglii. Lille może tego lata sprzedać swoją gwiazdę.

Craig Mercer / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Bouaddi celem Man City i Arsenalu

Ayyoub Bouaddi był podczas tegorocznych mistrzostw świata jednym z największych odkryć. Raptem nastoletni Marokańczyk dyrygował środkiem pola swojej drużyny i wyglądał znakomicie na tle takiego przeciwnika, jak chociażby Brazylia. Nie dziwi więc, że o jego potencjalnym transferze mówi się bardzo dużo. Lille powoli zdaje się być dla niego zbyt małe, choć celem klubu z Ligue 1 jest zatrzymanie go na jeszcze jeden sezon.

Problem w tym, że pokusa sprzedaży może okazać się zbyt duża. Bouaddi na przestrzeni ostatnich tygodni był łączony przede wszystkim z Manchesterem United – ten kierunek nie jest już aktualny. Na Old Trafford oczywiście wzbudza on duży podziw, ale tego lata szans na jego transfer nie ma. Czerwone Diabły wydały już sporo pieniędzy i wolą postawić na kogoś tańszego.

Nie oznacza to jednak, że Bouaddi nie zmieni otoczenia jeszcze w tym okienku. „L’Equipe” informuje o zakusach ze strony Arsenalu oraz Manchesteru City. W rzeczywistości Lille planuje kolejny sezon z Marokańczykiem w składzie, ale jest także gotowe przystać na ofertę transferu, jeśli ta sięgnie 100 milionów euro. Taka kwota jest uważana za granicę, której przekroczenie przesądzi o jego sprzedaży.