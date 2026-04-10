Barcelona chce sprzedać gwiazdę. Nowy klub wybrany

Barcelona podjęła decyzję dotyczącą przyszłości jednej ze swoich gwiazd. Duma Katalonii jest pewna - Ferran Torres zostanie wystawiony na listę transferową. Portal Fichajes.net przekonuje, że Hiszpan ma przenieść się do Włoch.

W tym sezonie Ferran Torres rozegrał 42 spotkania, w których strzelił 16 goli i zanotował jedną asystę. Jednak reprezentant Hiszpanii od dłuższego czasu jest daleki od swojej optymalnej dyspozycji. 26-latek po raz ostatni zdobył bramkę 31 stycznia. Barcelona straciła cierpliwość i podjęła decyzję o rozstaniu z wychowankiem Valencii.

Decyzję Dumy Katalonii potwierdza portal Fichajes.net. Jednocześnie ujawnia on nowy klub byłego zawodnika Manchesteru City. Ferran Torres ma przenieść się do Serie A. Poważne zainteresowanie transferem napastnika wyraża Napoli. Partenopei są przekonani, że dwukrotny mistrz La Liga znakomicie odnajdzie się w ofensywnym stylu drużyny spod Wezuwiusza.

Torres wrócił do ojczyzny w zimie 2022 roku – Barcelona zapłaciła za niego Manchesterowi City aż 55 milonów euro. Od tamtej pory udało mu się zaliczyć dokładnie 200 meczów. Jego ofensywny dorobek to 70 trafień i 21 ostatnich podań. Wszystko wskazuje na to, że aktualny sezon jest ostatnim spędzonym stolicy Katalonii w jego karierze.

Napoli musi liczyć się z poważnym wydatkiem. Obecnie Hiszpan jest wyceniany na 50 milionów euro. Barca bez wątpienia z pewnością nie zaakceptuje oferty poniżej 40 milionów.