Barcelona chce młodą gwiazdę. Zaoferowała mu sześcioletni kontrakt

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Deco zachwycony talentem Valencii. Barcelona chce go sprowadzić

Dyrektor sportowy Barcelony, Deco, od dłuższego czasu uważnie śledzi rozwój Javiego Guerry. Portugalczyk uważa, że pomocnik Valencii idealnie pasowałby do zespołu Hansiego Flicka. W związku z tym, jak podał „SPORT”, Duma Katalonii zaoferowała 23-latkowi aż sześcioletni kontrakt.

Guerra zachwycił skautów przede wszystkim swoją wszechstronnością na boisku. Piłkarz potrafi kontrolować grę, pracować w obronie i wspierać ofensywę.

Dla Blaugrany ten transfer nie jednak priorytetem. Klub traktuje sprowadzenie pomocnika jako inwestycję na przyszłość, która ma zabezpieczyć środek pola. Działacze chcą po prostu przygotować grunt pod potencjalną transakcję i wkroczyć do decydujących rozmów, gdy pojawią się ku temu odpowiednie okoliczności.

Sprawę ułatwiają zapisy w umowie zawodnika z Nietoperzami. Po ostatnim przedłużeniu kontraktu jego klauzula wykupu spadła poniżej 100 milionów euro. W lipcu wynosi ona zaledwie 40 milionów euro, natomiast w późniejszym etapie okienka transferowego wzrośnie do 60 milionów.

Władze Barcelony liczą, że ostateczną kwotę uda się jeszcze nieco obniżyć. W zarządzie pojawił się pomysł włączenia innych piłkarzy w wymianę z Valencią. Duże znaczenie może mieć też postawa samego Guerry, który musiałby wywrzeć presję na swój obecny klub w sprawie odejścia.