Real wycenia go na 60 mln euro. Kluby Premier League już w blokach

13:16, 18. kwietnia 2026 14:20, 18. kwietnia 2026
Źródło: CaughtOffside

Eduardo Camavinga to zawodnik, przyciągający uwagę czołowych ekip Premier League. Konkretne wieści na temat ewentualnego transferu z udziałem gracza przekazał portal CaughtOffside.

fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Eduardo Camavinga

Eduardo Camavinga to jeden z tych zawodników Realu Madryt, którego przyszłość w klubie jest bardzo niepewna. Ciekawe wieści na temat Francuza przekazał natomiast serwis CaughtOffside.

Według źródła najbardziej zdeterminowane w sprawie transferu z udziałem zawodnika mają być takie kluby jak Arsenal czy Manchester United. Niemniej nie sa to jedyne ekipy z Premier League, mające Camavingę na radarze. Piłkarza widziałby u siebie też takie kluby jak Chelsea oraz Tottenham Hotspur. Zainteresowanie zawodnika wykazuje także Paris Saint-Germain.

Real oczekuje za Francuza mniej więcej 60 milionów euro. Według doniesień, jeśli transfer dojdzie do skutku i zawodnik trafi do Premier League, może liczyć na tygodniowe zarobki w przedziale 200-250 tysięcy funtów (230-280 tysięcy euro).

CaughtOffside wyraża przekonanie, że jeśli Camavinga opuści giganta La Liga, to jego kierunkiem może być Premier League. Angielskie kluby są gotowe do rywalizacji o podpis pomocnika, który od 2021 roku jest ważną częścią zespołu Realu, uchodząc za jeden z największych talentów swojej generacji.

Decyzja w sprawie przyszłości pomocnika może zapaść latem, a zainteresowanie ze strony czołowych klubów może jeszcze wzrosnąć wraz ze zbliżającym się oknem transferowym.

29-krotny reprezentant Francji ma kontrakt ważny z Królewskimi do końca czerwca 2029 roku. W tym sezonie piłkarz wystąpił łącznie w 37 spotkaniach, notując w nich dwa trafienia i jedną asystę.

