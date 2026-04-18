SSC Napoli i SS Lazio zmierzą się ze sobą w sobotnim elektyzującym meczu Serie A. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna zarówno w TV, jak i poprzez stream online. Sprawdź, gdzie dokładnie można obejrzeć ten mecz.

Na zdjęciu: Giovanni Di Lorenzo

Napoli – Lazio, gdzie oglądać?

W sobotę zobaczymy w akcji SSC Napoli. Drużyna prowadzona przez Antonio Conte tego dnia zmierzy się przed własną publicznością z SS Lazio w ramach 33. kolejki rozgrywek Serie A. Azzurri przystąpią do tego starcia wpadce z Parmą Calcio (1:1).

Lazio natomiast przed tygodniem kompletnie zawiodło. Stołeczna drużyna okazała się bowiem gorsza od Fiorentiny (0:1). Nadchodząca rywalizacja na Stadio Diego Armando Maradona zapowiada się jednak niezwykle ciekawie.

Napoli – Lazio, transmisja w TV

Spotkanie SSC Napoli – SS Lazio będzie transmitowane w telewizji. Mecz obejrzysz na antenie Eleven Sports 1.

Napoli – Lazio, transmisja online

Nadchodzące starcie można też oglądać na stronie internetowej ElevenSports.pl, a także w aplikacji Eleven Sports. Ponadto dostęp do zbliżającego się spotkania zapewnia także usługa STS TV.

Napoli – Lazio, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Napoli

remisem

wygraną Lazio wygraną Napoli

remisem

wygraną Lazio 0 Votes

Kiedy odbędzie się mecz Napoli – Lazio? Spotkanie odbędzie się w sobotę (18 kwietnia) o godzinie 18:00.

