fot. Vincent Mignott / Alamy Na zdjęciu: Właściciel Chelsea – Todd Boehly

Chelsea gotowa wyłożyć krocie na transfer Viniciusa Jiniora

Vinicius Junior wciąż ma ważną umowę z Realem Madryt. Niemniej nie brakuje doniesień sugerujących, że Brazylijczyk może skusić się na przeprowadzkę do jednej z ekip Premier League. Konkretne informacje na temat zawodnika przekazał „The Guardian”.

Źródło ujawniło, że w trakcie zimowego okna transferowego Chelsea planuje wzmocnić się skrzydłowym Los Blancos. Klub ze Stamford Bridge ma być do tego stopnia zdeterminowany, aby pozyskać reprezentanta Brazylii, że jest gotowy zapłacić za niego aż 160 milionów euro.

Vinicius Junior to zawodnik, który trafił do Realu Madryt latem 2017 roku. Brazylijczyk wzmocnił szeregi giganta La Ligi po transferze z Flamengo Rio de Janeiro. Suma tamtej transakcji wyniosła 45 milionów euro. Aktualna umowa piłkarza z klubem ze stolicy Hiszpanii obowiązuje do końca czerwca 2027 roku.

25-latek w tej kampanii zdążył już narazić się klubowym działaczom oraz trenerowi Xabiemu Alonso. Sytuacja miała miejsce przy okazji ostatniego El Clasico. Ogólnie w tym sezonie zawodnik wystąpił jak dotąd w 25 meczach, licząc wszystkie rozgrywki. Zdobył w nich pięć bramek i zaliczył osiem asyst.

Ekipa z Londynu nie jest jedyną, która interesuje się Brazylijczykiem. W minionym miesiącu media sugerowały, że również Bayern Monachium może mieć plan, aby sfinalizować transfer z udziałem zawodnika. Z kolei podczas ostatniego letniego okna transferowego Vinicius Junior był łączony między innymi z saudyjskimi klubami Al-Ahli oraz Al-Hilal.