Chelsea skreśliła obrońcę. Możliwe miękkie lądowanie

Axel Disasi, który nie został zgłoszony przez Chelsea do żadnych rozgrywek, niemal na pewno opuści ekipę The Blues w najbliższym zimowym okienku transferowym. Jak dowiedział się Ekrem Konur, 27-letni stoper może zaliczyć bardzo miękkie lądowanie.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Axel Disasi

Axel Disasi może liczyć na oferty z Serie A oraz Ligue 1

Axel Disasi nie opuścił Chelsea podczas minionego letniego okna transferowego, choć doskonale zdawał sobie sprawę, że nie może liczyć na grę w zespole prowadzonym przez Enzo Mareskę. 27-letni stoper zdecydował się pozostać w Londynie, jednak sytuacja zawodnika jest bardzo trudna. Francuz nie został bowiem zgłoszony do żadnych rozgrywek – nie wystąpi w Lidze Mistrzów, Premier League, Pucharze Anglii ani Pucharze Ligi Angielskiej. To oznacza, iż obrońca co najmniej do stycznia nie pojawi się na murawie w barwach drużyny The Blues, a jego przyszłość na Stamford Bridge wydaje się przesądzona.

Rosły defensor teoretycznie wciąż mógłby zdecydować się na przenosiny do Arabii Saudyjskiej, gdzie okienko jest otwarte nieco dłużej, aczkolwiek sam piłkarz odrzucił taki scenariusz. Jak poinformował w mediach społecznościowych Ekrem Konur, Disasi planuje przeczekać do zimy, kiedy rynek transferowy w Europie ponownie ruszy. Wówczas środkowy obrońca najpewniej otrzyma oferty z Serie A oraz Ligue 1, czyli lig, w których jego nazwisko cieszy się jeszcze uznaniem. Wszystko wskazuje na to, że francuski zawodnik zaliczy bardzo miękkie lądowanie, wybierając kierunek pozwalający mu odbudować formę.

Axel Disasi przeprowadził się do Chelsea w 2023 roku z AS Monaco za kwotę 45 milionów euro. Drugą część poprzedniego sezonu spędził na wypożyczeniu w Aston Villi, której koszulkę założył w 10 spotkaniach. Natomiast barwach drużyny Niebieskich rozegrał łącznie 61 meczów, strzelił 5 goli i zanotował 2 asysty. Obecnie wartość rynkowa stopera, według serwisu „Transfermarkt”, wynosi 22 miliony euro. Wygląda na to, że wychowanek Paris FC nie ma już czego szukać w Londynie, a jego rozdział w Chelsea powoli dobiega końca. Kontrakt między stronami obowiązuje do 2029 roku, ale nie zostanie wypełniony do końca.