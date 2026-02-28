FC Barcelona nie do zatrzymania. Hat-trick Yamala! [WIDEO]

FC Barcelona wygrała z Villarreal CF (4:1) w 26. kolejce La Liga. Hat-tricka dla Dumy Katalonii skompletował Lamine Yamal. Na murawie ponad 20 minut spędził Robert Lewandowski i strzelił 11 gola w rozgrywkach ligowych.

Hat-trick Lamine’a Yamala na Camp Nou!

FC Barcelona zmierzyła się z Villarreal CF na Spotify Camp Nou w hicie 26. kolejki La Liga. Katalończycy po pewnym zwycięstwie nad Levante (3:0) w zeszły weekend wrócili na fotel lidera, mając na koncie 61 punktów. Tuż za nimi jest Real Madryt, który niespodziewanie przegrał z Osasuną Pampeluna (1:2).

Drużyna Marcelino w miniony weekend pokonała Valencię (2:1). W tym sezonie udowodniła, że potrafi napsuć krwi nawet największym rywalom. Żółta Łódź Podwodna zajmuje trzecią lokatę. Katalończycy chcieli zrewanżować się za zeszłoroczną wpadkę na własnym boisku, kiedy to Villarreal wygrał (3:2).

Katalończycy od pierwszych minut narzucili swój styl gry. W 28. minucie Fermin Lopez świetnym podaniem obsłużył Lamine’a Yamala, a młody skrzydłowy pewnym strzałem otworzył wynik spotkania. Nie minęło wiele czasu, a 19-latek potwierdził swoją klasę. W 37. minucie Yamal zdobył drugiego gola po kolejnej precyzyjnej asyście Lopeza.

W 49. minucie kontaktowego gola strzelił Pape Guaye. Jednak piłkarze Villarreal nie zdołali doprowadzić do wyrównania, a wynik spotkania podwyższył Yamal w 70. minucie. W 67. minucie na boisku pojawił się Robert Lewandowski. Kapitan reprezentacji Polski w doliczonym czasie gry wpisał się na listę strzelców i Katalończycy wygrali (4:1). Teraz czekają na reakcję Królewskich, którzy w poniedziałek podejmą Getafe. W następnej ligowej kolejce Blaugrana zmierzy się z Athletikiem Bilbao (7 marca).

FC Barcelona – Villarreal CF 4:1 (2:0)

1:0 Lamine Yamal 28′

2:0 Lamine Yamal 37′

2:1 Pape Guaye 49′

3:1 Lamine Yamal 70′

4:1 Robert Lewandowski 90+1′