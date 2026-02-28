Były piłkarz Radomiaka na celowniku Bayernu Monachium! To nie żarty

Luka Vusković znalazł się na celowniku Bayernu Monachium, który jest pod wrażeniem jego formy w Bundeslidze, o czym poinformował Christian Falk z dziennika "Bild", Co ciekawe, to piłkarz, który jeszcze dwa lata temu grał w Radomiaku Radom.

ddp media GmbH / Alamy Na zdjęciu: Vincent Kompany

Dwa lata temu grał w Radomiaku; Vusković na celowniku Bayernu

Bayern Monachium w tym sezonie radzi sobie bardzo dobrze i pewnie zmierza po kolejne w ostatnich latach, a nawet XXI wieku mistrzostwo Niemiec. Nie ma wątpliwości, że Die Roten są zdecydowanym faworytem w tym wyścigu i także mogą namieszać w Lidze Mistrzów. Wszystko zapowiada więc na to, że obecna kampanii zakończy się dla nich sukcesem.

Klub jednak już przygotowuje się na letnie okienko transferowe, które będzie wymagające, bowiem obecna kadra zdaje się być bardzo wąska. Dlatego Vincent Kompany liczy na wzmocnienia drużyny. Jednym z nich może zostać były piłkarz Radomiaka Radom. Według informacji przekazanych przez Christiana Falka z dziennika „Bild”, na liście życzeń Bayernu jest Luka Vusković. Środkowy obrońca z Chorwacji obecnie wypożyczony jest do Hamburga z Tottenhamu, ale imponuje na poziomie Bundesligi i wzbudza podziw Monachijczyków.

Co ciekawe, jeszcze dwa lata temu o tej porze Luka Vusković grał w Radomiaku Radom i rywalizował na boiskach PKO Ekstraklasy. Ten niezwykle utalentowany 19-letni Chorwat wyceniany przez serwis „Transfermarkt” na 40 milionów euro w Polsce wystąpił 14 razy i zdobył trzy gole oraz zanotował jedną asystę. W obecnej kampanii na koncie ma cztery gole w 21 rozegranych meczach.

