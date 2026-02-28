Real może pozyskać gwiazdę. Zawodnik naciska na transfer

15:41, 28. lutego 2026
Patryk Kucharski
Patryk Kucharski Źródło:  BILD

Real Madryt może wykorzystać sytuację i pozyskać gwiazdora. Jak podaje BILD, stoper chce odejść ze swojego klubu po odpadnięciu z Ligi Mistrzów.

Florentino Perez
Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Nico Schlotterbeck rozważa odejście z BVB. Real może to wykorzystać

Real Madryt uczynił sprowadzenie nowego środkowego obrońcy swoim priorytetem na letnie okienko transferowe. Powodem są problemy w defensywie, np. Edera Militao, który ciągle zmaga się z urazami albo zbliżające się odejście Davida Alaby.

Obecnie na szczycie listy życzeń Los Blancos znajduje się Nico Schlotterbeck z Borussii Dortmund. Reprezentant Niemiec po sezonie będzie miał ostatni rok kontraktu, więc może to być ciekawa okazja transferowa.

Niemiecki gigant odpadł właśnie z Ligi Mistrzów w dramatycznych okolicznościach po porażce 1:4 z Atalantą. Choć klub zaoferował obrońcy nową umowę z dużą podwyżką pensji, to została ona odrzucona, ponieważ 26-latek chce grać w miejscu, gdzie mógłby walczyć o najważniejsze trofea.

Według doniesień lewonożny stoper jest coraz bardziej zdecydowany na zmianę barw. Hiszpański gigant utrzymuje dobre relacje z zarządem BVB, co powinno ułatwić ewentualne negocjacje. Niemiec uważa Real za idealne miejsce do rozwoju swojej kariery.

Niewątpliwie po odpadnięciu z europejskich pucharów Borussia nie będzie miała wielu argumentów, aby zatrzymać gwiazdora w swoich szeregach.

