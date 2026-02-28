Barcelona przed wyborami. Xavi wybrał między Laportą a Fontem

Xavi zaangażował się w wybory prezydenckie Barcelony. Jak donosi serwis Mundo Deportivo, były szkoleniowiec Blaugrany złożył podpis pod kandydaturą jednego z kandydatów.

Christian Bertrand / Alamy Na zdjęciu: Xavi Hernandez

Xavi poparł Victora Fonta. Laporta będzie miał problem?

Xavi Hernandez pojawił się w tę sobotę w sztabie wyborczym Victora Fonta, aby wesprzeć go przed nadchodzącym głosowaniem. Legenda Barcelony zjawiła się tam wraz z najbliższą rodziną, co wywołało entuzjazm wśród zgromadzonych sympatyków. Wszyscy kandydaci mają czas do poniedziałku na zebranie wymaganej liczby podpisów, aby stać się oficjalnymi pretendentami do fotela prezydenta.

Pożegnanie Hiszpana z Joanem Laportą odbyło się w bardzo napiętej atmosferze. Były trener czuł się rozczarowany sposobem, w jaki zwolniono go z klubu latem 2024 roku. Od tamtego czasu Mistrz Świata z 2010 roku pozostaje bez pracy i czeka na odpowiedni projekt sportowy.

‼️ ¡El voto de Xavi para la presidencia del Barça es para Víctor Font! pic.twitter.com/IPJnEnpNWj — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) February 28, 2026

Victor Font już podczas poprzednich wyborów chciał, żeby to właśnie on prowadził pierwszy zespół Blaugrany. Obecnie obaj panowie utrzymują bliskie relacje, co widać w trakcie trwania kampanii. Aktualnie ciężko jednak powiedzieć, czy gdyby wygrał on najbliższe głosowanie to Xavi otrzymałby posadę trenera kosztem Hansiego Flicka.

Font stara się przyciągnąć do siebie znane nazwiska, a wsparcie byłego pomocnika może okazać się pomocne w starciu o władzę. Wybory odbędą się 15 marca. Tego samego dnia Duma Katalonii rozegra także ligowy mecz z Sevillą.

Zobacz także: Barcelona wyczekuje tego ws. Camp Nou. Decyzja za zapaść wkrótce