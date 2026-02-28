Barcelona przed wyborami. Xavi wybrał między Laportą a Fontem

18:26, 28. lutego 2026
Patryk Kucharski
Patryk Kucharski Źródło:  Mundo Deportivo

Xavi zaangażował się w wybory prezydenckie Barcelony. Jak donosi serwis Mundo Deportivo, były szkoleniowiec Blaugrany złożył podpis pod kandydaturą jednego z kandydatów.

Xavi Hernandez
Obserwuj nas w
Christian Bertrand / Alamy Na zdjęciu: Xavi Hernandez

Xavi poparł Victora Fonta. Laporta będzie miał problem?

Xavi Hernandez pojawił się w tę sobotę w sztabie wyborczym Victora Fonta, aby wesprzeć go przed nadchodzącym głosowaniem. Legenda Barcelony zjawiła się tam wraz z najbliższą rodziną, co wywołało entuzjazm wśród zgromadzonych sympatyków. Wszyscy kandydaci mają czas do poniedziałku na zebranie wymaganej liczby podpisów, aby stać się oficjalnymi pretendentami do fotela prezydenta.

Pożegnanie Hiszpana z Joanem Laportą odbyło się w bardzo napiętej atmosferze. Były trener czuł się rozczarowany sposobem, w jaki zwolniono go z klubu latem 2024 roku. Od tamtego czasu Mistrz Świata z 2010 roku pozostaje bez pracy i czeka na odpowiedni projekt sportowy.

Victor Font już podczas poprzednich wyborów chciał, żeby to właśnie on prowadził pierwszy zespół Blaugrany. Obecnie obaj panowie utrzymują bliskie relacje, co widać w trakcie trwania kampanii. Aktualnie ciężko jednak powiedzieć, czy gdyby wygrał on najbliższe głosowanie to Xavi otrzymałby posadę trenera kosztem Hansiego Flicka.

Font stara się przyciągnąć do siebie znane nazwiska, a wsparcie byłego pomocnika może okazać się pomocne w starciu o władzę. Wybory odbędą się 15 marca. Tego samego dnia Duma Katalonii rozegra także ligowy mecz z Sevillą.

Zobacz także: Barcelona wyczekuje tego ws. Camp Nou. Decyzja za zapaść wkrótce

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź