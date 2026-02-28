Liverpool poluje na gwiazdę Serie A. Gigant przygotowuje kolejną ofertę

19:02, 28. lutego 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Tuttomercatoweb.com

Liverpool poluje na nowego prawego obrońcę. Według Tuttomercatoweb, The Reds celują w transfer Denzela Dumfriesa z Interu Mediolan.

Arne Slot
Obserwuj nas w
PA Images / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Denzel Dumfries przymierzany do Liverpoolu

Liverpool pokonał West Ham United (5:2) w 28. kolejce Premier League i awansował na piąte miejsce w tabeli. Trener Arne Slot już publicznie przyznał, że w tym sezonie nie liczy na obronę tytułu, a głównym celem pozostaje awans do kolejnej edycji Ligi Mistrzów.

Latem The Reds planują wzmocnić prawą stronę obrony. Po odejściu Trenta Alexandra-Arnolda i sprowadzeniu Jeremiego Frimponga z Bayeru Leverkusen, Liverpool wciąż poszukuje solidnego i doświadczonego defensora. Teraz pojawia się szansa na pozyskanie Denzela Dumfriesa. Holender ma ważny kontrakt z Interem Mediolan do czerwca 2028 roku, ale w jego umowie znajduje się klauzula umożliwiająca transfer za 25 mln euro.

Co ciekawe, angielski gigant już zimą próbował sprowadzić Dumfriesa, ale oferta wypożyczenia z opcją wykupu została odrzucona przez Inter. 29-latek znajduje się także na radarze Realu Madryt czy też Atletico Madryt. Wszystko wskazuje na to, że sam zawodnik po zakończonym sezonie wymusi zmianę otoczenia.

Reprezentant Holandii przeniósł się do mediolańskiego giganta w 2021 roku z PSV Eindhoven. W obecnym sezonie zdobył trzy bramki w 16 występach na wszystkich frontach. Łącznie w barwach Nerazzurrich Dumfries rozegrał 195 spotkań i zanotował 25 trafień.

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź