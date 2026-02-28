Liverpool poluje na gwiazdę Serie A. Gigant przygotowuje kolejną ofertę

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Denzel Dumfries przymierzany do Liverpoolu

Liverpool pokonał West Ham United (5:2) w 28. kolejce Premier League i awansował na piąte miejsce w tabeli. Trener Arne Slot już publicznie przyznał, że w tym sezonie nie liczy na obronę tytułu, a głównym celem pozostaje awans do kolejnej edycji Ligi Mistrzów.

Latem The Reds planują wzmocnić prawą stronę obrony. Po odejściu Trenta Alexandra-Arnolda i sprowadzeniu Jeremiego Frimponga z Bayeru Leverkusen, Liverpool wciąż poszukuje solidnego i doświadczonego defensora. Teraz pojawia się szansa na pozyskanie Denzela Dumfriesa. Holender ma ważny kontrakt z Interem Mediolan do czerwca 2028 roku, ale w jego umowie znajduje się klauzula umożliwiająca transfer za 25 mln euro.

Co ciekawe, angielski gigant już zimą próbował sprowadzić Dumfriesa, ale oferta wypożyczenia z opcją wykupu została odrzucona przez Inter. 29-latek znajduje się także na radarze Realu Madryt czy też Atletico Madryt. Wszystko wskazuje na to, że sam zawodnik po zakończonym sezonie wymusi zmianę otoczenia.

Reprezentant Holandii przeniósł się do mediolańskiego giganta w 2021 roku z PSV Eindhoven. W obecnym sezonie zdobył trzy bramki w 16 występach na wszystkich frontach. Łącznie w barwach Nerazzurrich Dumfries rozegrał 195 spotkań i zanotował 25 trafień.