Man City może się pozbyć zawodnika. Ligowy rywal szykuje ofertę

16:38, 28. lutego 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  TEAMtalk

Manchester City może latem pożegnać się z Jamesem Traffordem. Angielski bramkarz znajduje się na liście życzeń Tottenhamu Hotspur - ujawnia "TEAMtalk".

Pep Guardiola
Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Tottenham Hotspur rusza po Jamesa Trafforda

Manchester City na początku roku doznał bolesnej porażki w derbach z Manchesterem United (0:2) na Old Trafford. Jednak od tego czasu wyraźnie wrócił na właściwe tory. The Citizens wygrali cztery z pięciu ostatnich spotkań w Premier League i zajmują obecnie drugie miejsce w tabeli, depcząc po piętach Arsenalowi. Na Etihad Stadium znów odżyły mistrzowskie aspiracje przed decydującą fazą sezonu.

Tymczasem coraz więcej mówi się o przyszłości Jamesa Trafforda. Aston Villa może stracić status faworyta w wyścigu o 23-letniego bramkarza. Jak informuje „TEAMtalk”, do gry zdecydowanie wchodzi Tottenham Hotspur, który przyspieszył działania w sprawie transferu Anglika. Zainteresowanie golkiperem wykazuje również Newcastle United.

Sam Trafford pozostaje otwarty na różne scenariusze, a kluczowym czynnikiem jest dla niego regularna gra. Od momentu przenosin z Burnley na Etihad Stadium nie może liczyć na wystarczającą liczbę minut, co skłania Trafforda do rozważenia zmiany barw. W północnym Londynie miałby realną szansę szybko stać się pierwszym wyborem między słupkami.

W bieżącym sezonie Trafford rozegrał łącznie 11 spotkań, z czego w pięciu zachował czyste konto. Jego kontrakt z Manchesterem City obowiązuje do czerwca 2030 roku. Angielski gigant zapłacił za Trafforda około 31 milionów euro.

