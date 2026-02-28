Real Madryt chce dwie gwiazdy z Premier League. Gigant reaguje

Real Madryt jest łączony m.in. z Enzo Fernandezem i Moisesem Caicedo. Chelsea nie zamierza jednak ryzykować utraty swoich największych gwiazd i planuje rozpoczęcie rozmów z zawodnikami w sprawie nowych kontraktów - donosi "TEAMtalk".

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Alvaro Arbeloa

Chelsea nie odda swoich liderów Realowi Madryt. Ruszają rozmowy kontraktowe

Real Madryt planuje po zakończeniu sezonu przebudowę środka pola. Na liście życzeń Królewskich znaleźli się między innymi Enzo Fernandez i Moises Caicedo. Obaj pomocnicy od 2023 roku błyszczą w barwach Chelsea i należą do kluczowych postaci zespołu.

Według informacji „TEAMtalk”, klub ze Stamford Bridge planuje rozpocząć rozmowy kontraktowe z dwoma gwiazdorami, oferując znaczące podwyżki oraz długoterminowe umowy. To jasny sygnał, że władze The Blues” chcą budować przyszłość właśnie wokół tego duetu.

Choć ostatnie lata Chelsea były pełne wzlotów i upadków, to właśnie Fernandez i Caicedo dają kibicom realne powody do optymizmu. Zainteresowanie ze strony Realu nie dziwi, jednak hiszpański gigant analizuje również inne opcje. Na jego radarze znajdują się m.in. Vitinha z Paris Saint-Germain, a także gracze Liverpoolu – Alexis Mac Allister i Dominik Szoboszlai.

W obecnym sezonie Fernandez zdobył 11 bramek i dołożył cztery asysty w 40 występach. Z kolei Caicedo rozegrał 35 spotkań, w których strzelił pięć goli i zanotował jedną asystę. 25-letni Argentyńczyk dołączył do londyńskiego giganta za 121 milionów euro z Benfiki Lizbona. Na początku tego roku pojawił się na celowniku PSG.