Manchester United – Crystal Palace: typy, kursy, zapowiedź (01.03.2026)

PressFocus Na zdjęciu: Leny Yoro

Manchester United – Crystal Palace: typy bukmacherskie

W 28. kolejce Premier League jeden z meczów odbędzie się na Old Trafford, gdzie rosną nadzieje, że Manchester United wróci do europejskich pucharów i to od razu do Ligi Mistrzów. Plan ten zdaje się coraz bardziej realny, a wygrana z Crystal Palace tylko utwierdziłaby te słowa. Czy do tego dojdzie? Mój typ: obie drużyny strzelą – NIE

Oskar STS 2,05 Obie drużyny strzelą – NIE przejdź do STS

Manchester United – Crystal Palace: ostatnie wyniki

Manchester United pozostaje niepokonany od momentu przyjścia Michaela Carricka. Anglik ma za sobą sześć spotkań, w których legitymuje się bilansem 5-1-0. Czerwone Diabły do triumfu z Manchesterem City (2:0) i Arsenalem (3:2) dołożyły między innymi wyjazdową wygraną z Evertonem (1:0) w minionej kolejce Premier League.

Crystal Palace występuje w tym sezonie w europejskich pucharach, więc londyńczycy dzielą swoje siły na występy w lidze i rozgrywkach międzynarodowych. W Lidze Konferencji udało im się wykonać zadanie w postaci awansu do 1/8 finału po wyeliminowaniu bośniackiego Zrinjskiego (3:1 w dwumeczu). W międzyczasie miało miejsce zwycięstwo z Wolverhampton Wanderers (1:0).

Manchester United – Crystal Palace: historia

Crystal Palace może do dzisiaj żałować tego, co wydarzyło się w poprzednim bezpośrednim meczu tych drużyn. Gospodarze objęli prowadzenie na Selhurst Park, ale nie byli w stanie utrzymać korzystnego wyniku. Po przerwie po golu strzelili Zirkzee i Mount, dzięki czemu trzy punkty zdobył Manchester United.

Manchester United – Crystal Palace: kursy bukmacherskie

Bukmacherscy analitycy jako faworyta tej potyczki wskazują Manchester United, czego dowodzi kurs 1.55, przy współczynniku rzędu 5.40 na sukces Crystal Palace. Remis wyceniono kursem między 4.20 a 4.30.

Manchester United – Crystal Palace: kto wygra?

Jak zakończy się mecz? Wygrana Manchesteru United

Remis

Wygrana Crystal Palace Wygrana Manchesteru United

Remis

Wygrana Crystal Palace 0 Votes

Manchester United – Crystal Palace: przewidywane składy

Manchester United: Lammens; Dalot, Yoro, Maguire, Shaw; Casemiro, Mainoo; Mbeumo, Fernandes, Cunha; Sesko

Crystal Palace: Henderson; Canvot, Richards, Lacroix; Munoz, Wharton, Hughes, Mitchell; Sarr, Guessand; Strand Larsen

Manchester United – Crystal Palace: transmisja meczu

Mecz Manchester United – Crystal Palace odbędzie się w niedzielę (1 marca) o godzinie 15:00. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 1. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.