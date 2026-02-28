Real zarobi miliony, jeśli ten transfer dojdzie do skutku

Wychowanek Realu Madryt może trafić do ligi holenderskiej. Według AS, Ajax Amsterdam przygotowuje ofertę za ofensywnego pomocnika, co dałoby Królewskim niespodziewany zastrzyk gotówki.

Real Madryt może zarobić na transferze byłego zawodnika

Sergio Arribas był kiedyś uznawany za jeden z największych talentów w szkółce Realu Madryt. Młody pomocnik odszedł jednak z klubu w 2023 roku, ponieważ nie zdołał wywalczyć sobie miejsca w pierwszej drużynie. Obecnie 24-latek broni barw UD Almerii, która w ostatnim czasie została kupiona przez Cristiano Ronaldo.

Dobra forma gracza przyciągnęła uwagę skautów z całej Europy. Ajax Amsterdam od dłuższego czasu uważnie monitoruje rozwój Hiszpana. Holenderski gigant próbował sprowadzić go już rok temu, ale wtedy rozmowy zakończyły się niepowodzeniem. Jednak klub planuje jeszcze raz spróbować go ściągnąć w letnim okienku transferowym.

Almeria oczekuje za swojego zawodnika kwoty w okolicach 20-25 milionów euro. Dzięki temu, że Los Blancos zachowali 50% praw do piłkarza, otrzymają połowę sumy ze sprzedaży. Jeśli transfer dojdzie do skutku, Królewscy mogą wzbogacić się o minimum 10 milionów euro. Niewątpliwie byłby to dla nich korzystny obrót spraw.

Wcześniej usługami pomocnika zainteresowanie wykazywał także Cesc Fabregas, ale ostatecznie postawił na Nico Paza, który aktualnie błyszczy w jego Como.

Wysoka cena powstrzymała odejście gracza do klubów z La Liga, ale Ajax jest zdeterminowany, aby tym razem dopiąć swego i sfinalizować zakup.

