Man United celuje w transfer Anglika. Skrzydłowy błyszczy w Premier League

Manchester United umieścił na liście życzeń Jarroda Bowena z West Hamu United - informuje "TEAMtalk". Kapitan Młotów może opuścić klub w przypadku spadku do Championship.

Craig Mercer / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Jarrod Bowen w orbicie zainteresowań Manchesteru United

Manchester United w tym sezonie celuje w powrót do Ligi Mistrzów. Po zmianach na ławce trenerskiej drużyna wyraźnie nabrała wiatru w żagle i obecnie zajmuje czwarte miejsce w tabeli Premier League. Latem na Old Trafford planowane jest wzmocnienie składu doświadczonym zawodnikiem z ligi angielskiej.

Na celowniku Czerwonych Diabłów znalazł się Jarrod Bowen z West Hamu United. Jeśli Młoty spadną do Championship, to 20-krotni mistrzowie Anglii ruszą po skrzydłowego, o czym informuje „TEAMtalk”. Bowen od lat jest filarem drużyny, a jego wysoki poziom sportowy sprawia, że jest zbyt wartościowym zawodnikiem, by pozostać w drużynie zagrożonej spadkiem.

W tym sezonie Bowen zdobył osiem bramek w 27 meczach ligowych. Zdecydowanie wyróżnia się skutecznością nawet w otoczeniu zespołu często przeciętnego. Manchester United w zeszłym lecie znacząco odmienił ofensywę, sprowadzając Benjamina Sesko, Bryana Mbeumo i Matheusa Cunhę.

Bowen to 20-krotny reprezentant Anglii. Może grać zarówno na skrzydle, jak i w roli środkowego napastnika. Pomocnik trafił do West Hamu z Hull City za 21 mln euro, a jego kontrakt obowiązuje do czerwca 2030 roku. W sumie na poziomie angielskiej elity zdołał rozegrać 227 spotkań, w których strzelił 64 goli.