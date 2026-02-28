Rashford podjął sensacyjną decyzję. Barcelona nie ma już wymówki

Marcus Rashford zgodził się na znaczną obniżkę swojego wynagrodzenia, tylko po to, aby Barcelona mogła go wykupić tego lata. Według informacji "The Touchline", Duma Katalonii jest gotowa na taki ruch.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY/Alamy Na zdjęciu: Marcus Rashford

Rashford zgodził się na obniżkę pensji, Barcelona gotowa na wykup

Barcelona w tym sezonie radzi sobie całkiem dobrze, choć trzeba przyznać, że jednocześnie zespół ze stolicy Katalonii ma swoje problemy. Dotyczą one przede wszystkim gry defensywnej, bowiem przy stylu preferowanym przez Hansiego Flicka, to właśnie obrona musi wykonywać masę tytanicznej pracy. Niestety, względem poprzedniej kampanii, szczelność całej linii obronnej zdecydowanie uległa pogorszeniu.

Niemniej najwięcej w kontekście letnich wzmocnień mówi się o ofensywnych pozycjach, a nie graczach do defensywy. Wiadomo bowiem, że Duma Katalonii poszuka nowego napastnika do pierwszego składu oraz musi sprowadzić na stałe nowego skrzydłowego. Przede wszystkim kandydatem do tego miana jest Marcus Rashford. Według informacji przekazanych przez serwis „The Touchline”, Anglik zdecydował się ostatecznie na znaczną obniżkę swojego wynagrodzenia po to, aby klub mógł go wykupić.

Barcelona nadal ma swoje problemy finansowe i właściwie każde euro trzeba obejrzeć dwa razy przed wydaniem. Taki ruch skrzydłowego ma pomóc w podjęciu decyzji, bowiem Rashford bardzo chce pozostać w drużynie Hansiego Flicka. Według tego samego źródła, Duma Katalonii jest gotowa uruchomić klauzulę niespełna 30 milionów euro wykupu z Manchesteru United.

Marcus Rashford w tym sezonie rozegrał w sumie 34 mecze, w których zdobył 10 goli oraz zanotował 13 asyst. Serwis „Transfermarkt” wycenia 28-latka na 40 milionów euro.

