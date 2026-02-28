Inter – Genoa, gdzie oglądać?
Sobotnie zmagania w ramach 27. kolejki rozgrywek Serie A zakończą się starciem, w którym Inter Mediolan zmierzy się przed własną publicznością z Genoą. Nerazzurri przystapią do tej rywalizacji po kompromitującej porażce i odpadnięciu z Ligi Mistrzów (1:2 z Bodo/Glimt).
Genoa natomiast dobrze wspomina swój ostatni występ. Goście sobotniego pojedynku okazali się lepsi od Torino (3:0). Nadchodzące starcie zapowiada się niezwykle interesująco, ale faworytem bez wątpienia jest Inter Mediolan.
Inter – Genoa, transmisja w TV
Spotkanie Inter Mediolan – Genoa obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Eleven Sports 1.
Inter – Genoa, transmisja online
Nadchodzące starcie można też oglądać na stronie internetowej ElevenSports.pl, a także w aplikacji Eleven Sports. Ponadto dostęp do zbliżającego się spotkania zapewnia także usługa STS TV.
Inter – Genoa, kto wygra?
Inter – Genoa, kursy bukmacherskie
Według bukmachera STS, faworytem sobotniego pojedynku jest Inter Mediolan. Jeśli rozważasz typ na wygraną gospodarzy, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.33. W przypadku zwycięstwo Genoi natomiast sięga nawet 9.25.
Spotkanie odbędzie się w sobotę (28 lutego) o godzinie 20:45.
