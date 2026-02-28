Inter Mediolan w sobotni wieczór podejmie Genoę w rozgrywkach Serie A. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna zarówno w TV, jak i poprzez stream online. Sprawdź, gdzie dokładnie można obejrzeć ten mecz.

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Yann Sommer

Inter – Genoa, gdzie oglądać?

Sobotnie zmagania w ramach 27. kolejki rozgrywek Serie A zakończą się starciem, w którym Inter Mediolan zmierzy się przed własną publicznością z Genoą. Nerazzurri przystapią do tej rywalizacji po kompromitującej porażce i odpadnięciu z Ligi Mistrzów (1:2 z Bodo/Glimt).

Genoa natomiast dobrze wspomina swój ostatni występ. Goście sobotniego pojedynku okazali się lepsi od Torino (3:0). Nadchodzące starcie zapowiada się niezwykle interesująco, ale faworytem bez wątpienia jest Inter Mediolan.

Inter – Genoa, transmisja w TV

Spotkanie Inter Mediolan – Genoa obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Eleven Sports 1.

Inter – Genoa, transmisja online

Nadchodzące starcie można też oglądać na stronie internetowej ElevenSports.pl, a także w aplikacji Eleven Sports. Ponadto dostęp do zbliżającego się spotkania zapewnia także usługa STS TV.

Inter – Genoa, kto wygra?

Inter – Genoa, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, faworytem sobotniego pojedynku jest Inter Mediolan. Jeśli rozważasz typ na wygraną gospodarzy, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.33. W przypadku zwycięstwo Genoi natomiast sięga nawet 9.25.

Inter Mediolan Genoa 1.33 5.25 10.0 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 28 lutego 2026 20:07

Gdzie oglądać mecz Inter – Genoa? Transmisja ze spotkania będzie dostępna na antenie Eleven Sports 1. Ponadto rywalizację możesz śledzić również na stronie ElevenSports.pl, a także w usłudze STS TV. Kiedy odbędzie się mecz Inter – Genoa? Spotkanie odbędzie się w sobotę (28 lutego) o godzinie 20:45.

