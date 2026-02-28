Arsenal prowadzi w wyścigu o gwiazdę Premier League! 75 milionów euro

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Arsenal walczy o sprowadzenie Anthony’ego Gordona

Arsenal w tym sezonie pewnie zmierza w kierunku mistrzostwa Anglii. I choć na ostatniej prostej jeszcze wiele może się zdarzyć, to obecnie Kanonierzy mają przewagę pięciu oczek nad drugim Manchesterem City, co zdaje się być bezpieczną liczbą. Wiadomo jednak, że walka w Premier League trwać będzie do końca i nie takie sytuacje miały już miejsce.

Niemniej klub powoli zaczyna przygotowywać się już na letnie okienko transferowe. Wiadomo, że po ewentualnym mistrzostwie Anglii kolejnym celem będzie obronienie tytułu oraz walka w Lidze Mistrzów. Dlatego konieczne są wzmocnienia. Według informacji przekazanych przez dziennik „The Sun”, Arsenal prowadzi obecnie w wyścigu o pozyskanie Anthony’ego Gordona z Newcastle United. Kanonierzy wyprzedzają Liverpool i Manchester United. Co ważne, zdaniem dziennikarzy, kwota transferu wynieść może tylko 75 milionów euro, co jest bardzo atrakcyjną sumą.

Fanem i zwolennikiem Anthony’ego Gordona jest sam Mikel Arteta, który bardzo na niego liczy. Sam reprezentant Anglii także ma być zainteresowany przenosinami do Londynu. W tym sezonie 25-letni skrzydłowy rozegrał w sumie 38 spotkań i zdobył w nich 14 goli oraz zanotował pięć asyst. Serwis „Transfermarkt” wycenia go na 60 milionów euro. W przeszłości Gordon reprezentował m.in. barwy Evertonu.

