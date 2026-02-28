Ujawniono zarobki gwiazdorów Premier League! Zdecydowany lider

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Erling Haaland

Haaland najlepiej zarabiającym graczem w Premier League

Premier League od lat, a właściwie to przynajmniej do dwóch dekad, uchodzi za najmocniejszą ligę w Europie, a co za tym idzie, także na świecie. Nie ma wątpliwości, że dla każdego gracza marzeniem jest wystąpić właśnie w tych rozgrywkach i trudno się dziwić; poziom, atmosfera oraz zarobki są po prostu niezwykle atrakcyjne na Wyspach Brytyjskich.

Nie od dziś wiadomo, że największe kluby z Premier League potrafią płacić gwiazdorom wiele milionów euro rocznie w ramach kontraktów. Teraz jednak ujawniono zarobki 20 najlepiej wynagradzanych graczy ligi angielskiej. Zrobił to serwis „Spotrac.com”. Numerem jeden jest oczywiście Erling Haaland, który inkasuje 525 tysięcy funtów tygodniowo. Drugie miejscem zajmuje Mohamed Salah z pensją na poziomie 400 tysięcy funtów tygodniowo. Podium zamyka Casemiro, który w Manchesterze United inkasuje o 50 tysięcy mniej, a więc 350 tysięcy funtów.

Oto pełne zestawienie najlepiej zarabiających piłkarzy w Premier League według serwisu „Spotrac.com”:

1. Erling Haaland: 525 000 funtów tygodniowo

2. Mohamed Salah: 400 000 funtów tygodniowo

3. Casemiro: 350 000 funtów tygodniowo

4. Virgil van Dijk: 350 000 funtów tygodniowo

5. Bukayo Saka: 310 000 funtów tygodniowo

6. Bruno Fernandes: 300 000 funtów tygodniowo

7. Marcus Rashford: 300 000 funtów tygodniowo

8. Bernardo Silva: 300 000 funtów tygodniowo

9. Omar Marmoush: 295 000 funtów tygodniowo

10. Kai Havertz: 280 000 funtów tygodniowo

11. Alexander Isak: 280 000 funtów tygodniowo

12. Gabriel Jesus: 265 000 funtów tygodniowo

13. Ruben Dias: 250 000 funtów tygodniowo

14. Gianluigi Donnarumma: 250 000 funtów tygodniowo

15. Reece James: 250 000 funtów tygodniowo

16. William Saliba: 250 000 funtów tygodniowo

17. John Stones: 250 000 funtów tygodniowo

18. Declan Rice: 240 000 funtów tygodniowo

19. Martin Odegaard: 240 000 funtów tygodniowo

20 .Tijjani Reijnders: 230 000 funtów tygodniowo

