Real i Barcelona walczą o gwiazdora Manchesteru City. Jest faworyt

Real Madryt oraz FC Barcelona walczą o pozyskanie Rodriego z Manchesteru City, o czym donosi serwis "Fichajes". Nieznacznym faworytem w tym wyścigu może być Duma Katalonii.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Rodri na celowniku Barcelony oraz Realu

Real Madryt oraz FC Barcelona rywalizują ze sobą na wielu polach. Przede wszystkim mowa oczywiście o rozgrywkach ligi hiszpańskiej, gdzie oba te kluby są faworytami w walce o mistrzostwo i zazwyczaj różnica jest minimalna. Podobnie sprawa ma się w innych rozgrywkach, chociażby w Lidze Mistrzów. Nie jest jednak tajemnicą, że także w kontekście transferów obaj giganci wielokrotnie muszą stoczyć bój o piłkarzy.

Nową odsłoną tej walki może być pozyskanie gwiazdora Manchesteru City. Już jakiś czas temu media informowały, że na celowniku obu klubów jest Rodri. Nie ma wątpliwości, że środkowy pomocnik wzbudza wielka zainteresowanie. Według informacji przekazanych przez serwis „Fichajes”, rywalizacja pomiędzy Realem Madryt a Barceloną postępuje i można powiedzieć, że oba kluby walczą o podpis właśnie u siebie. Co ciekawe, jakiś czas temu hiszpański „Sport” donosił, że Rodri ma być bardziej skłonny trafić do Dumy Katalonii.

Rodri w tym sezonie rozegrał w sumie 22 mecze i zdobył w nich jednego gola. Łącznie na koncie 29-letniego defensywnego pomocnika i zdobywcy Złotej Piłki z 2024 roku jest prawie 300 gier dla Obywateli. Serwis „Transfermarkt” wycenia reprezentanta Hiszpanii na 75 milionów euro. Jego umowa z Manchesterem City wygasa latem 2027 roku.

