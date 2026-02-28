Arsenal FC – Chelsea FC: typy, kursy, zapowiedź (01.03.2026)

PressFocus Na zdjęciu: Eberechi Eze

Arsenal – Chelsea: typy bukmacherskie

W 28. kolejce Premier League najciekawiej zapowiadają się derby Londynu z udziałem Arsenalu i Chelsea. Eksperci za wyraźnego faworyta uznają drużynę gospodarzy, która przewodzi w rozgrywkach ligowych. Tymczasem przyjezdni to drugi najlepiej punktujący zespół w meczach wyjazdowych. The Blues stać na pokonanie Kanonierów na Emirates Stadium, chociaż taki scenariusz nie zdarzył się od sierpnia 2021 roku. Mój typ: wygrana Arsenalu.

Oskar STS 1,60 Wygrana Arsenalu przejdź do STS

Arsenal – Chelsea: ostatnie wyniki

U zawodników Arsenalu widać pewne wahania formy. Kanonierzy byli w stanie rozbić w derbach Londynu Tottenham aż 4:1. Tyle samo zdobyli przeciwko Wigan Athletic, które wyeliminowali z Pucharu Anglii. Jednocześnie gracze Mikela Artety zaliczyli dwie wpadki z rozgrywkach ligowych. Za takowe uznawane są remis z Brentfordem (1:1) i Wolverhampton (2:2).

Gorsze występy na poziomie Premier League zaliczyła także Chelsea. Po spotkaniu z Leeds United (2:2) wydawało się, że był to jedynie wypadek przy pracy. Tymczasem niedawno zdarzyła się strata punktów z kolejnym beniaminkiem. Tym razem The Blues zremisowali 1:1 z Burnley.

Arsenal – Chelsea: historia

Kluby te grały ze sobą w tym sezonie już trzykrotnie. Chelsea nie zdołała wygrać żadnego z tych pojedynków. Najbliżej tego była na własnym obiekcie w meczu Premier League, kiedy to padł remis 1:1. W dwumeczu o awans do finału Pucharu Ligi Angielskiej triumfował natomiast Arsenal.

Arsenal – Chelsea: kursy bukmacherskie

Bukmacherscy analitycy jako faworyta tej potyczki wskazują Arsenal, czego dowodzi kurs 1.65, przy współczynniku rzędu 5.10 na sukces Chelsea. Remis wyceniono kursem między 3.80 a 4.10.

Arsenal – Chelsea: kto wygra?

Arsenal – Chelsea: przewidywane składy

Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Hincapie; Zubimendi, Rice; Saka, Eze, Trossard; Gyokeres

Chelsea: Sanchez; James, Adarabioyo, Chalobah, Gusto; Caicedo, Santos; Palmer, Fernandez, Neto; Pedro

Arsenal – Chelsea: transmisja meczu

Mecz Arsenal – Chelsea odbędzie się w niedzielę (1 marca) o godzinie 17:30. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 1. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.

