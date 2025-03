Atletico zainteresowane pomocnikiem La Liga. 20 mln euro na stole

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Diego Simeone

Wenezuelski pomocnik Girony na celowniku Diego Simeone

Atletico Madryt chce pozyskać Yangela Herrerę w trakcie letniego okienka transferowego. Wenezuelski pomocnik Girony pozwoliłby argentyńskiemu szkoleniowcowi poszerzyć kadrę i zwiększyć rywalizację w linii pomocy.

Plan Los Colchoneros zakłada sprzedaż Conora Gallaghera, który nie spełnił oczekiwań i nie zdołał wywalczyć sobie miejsca w podstawowym składzie. Pieniądze z jego transferu miałyby posłużyć do sfinansowania zakupu Herrery, który jest związany kontraktem z Gironą do 2027 roku. Reprezentant Wenezueli miałby kosztować 20 milionów euro.

27-letni Herrera rozgrywa świetny sezon w barwach Girony, notując trzy gole i dwie asysty w 22 występach. To wszechstronny zawodnik, który może grać zarówno w defensywie, jak i kreować akcje ofensywne. Jest kluczowym piłkarzem drużyny prowadzonej przez Míchela. Siła fizyczna, inteligencja taktyczna i umiejętność włączania się do ataku sprawiają, że wydaje się pasować do stylu Atletico i mógłby wnieść do zespołu więcej dynamiki.

Klub z Madrytu będzie uważnie śledził poczynania Wenezuelczyka do końca sezonu. Kluczowym czynnikiem będzie sprzedaż Gallaghera, a także decyzja Girony, która może nie być skłonna rozstawać się z jednym ze swoich podstawowych zawodników.

