Atletico chce zawodnika Barcelony. To może być okazja

Atletico Madryt monitoruje sytuację zawodnika Barcelony, Andreasa Christensena - podaje El Nacional. Kataloński klub ma być skłonny do sprzedaży Duńczyka za niewygórowaną cenę.

Christensen na wylocie z Barcelony

Atletico Madryt rozważa wzmocnienie defensywy na przyszły sezon. Diego Simeone zwrócił uwagę na piłkarza, który nie jest w planach FC Barcelony. Argentyński trener chce, żeby do jego zespołu dołączył Andreas Christensen.

Duńczyk, który może grać zarówno jako defensywny pomocnik, jak i środkowy obrońca przez cały sezon zmaga się z kontuzjami, przez co nie znajduje się on w planach Hansiego Flicka. Jego odejście z katalońskiego klubu wydaje się przesądzone.

Christensen trafił do Barcelony w 2022 roku jako wolny zawodnik z Chelsea i szybko stał się kluczowym graczem w drużynie Xaviego Hernandeza. Jednak, gdy do klubu przyszedł niemiecki szkoleniowiec, 28-latek zmagał się z kontuzjami przez co od końcówki sierpnia nie rozegrał ani jednej minuty na boisku.

Blaugrana jest gotowa sprzedać go za stosunkowo niską kwotę. Jeśli tak faktycznie będzie, to tym bardziej Atletico będzie chciało go pozyskać.

Simeone wierzy, że może pomóc Christensenowi wrócić do wysokiej formy. Barcelona nie zamierza robić większych problemów z jego odejściem. Choć do klubu dołączył za darmo, jego sprzedaż pozwoliłaby klubowi odciążyć budżet płacowy i zrobić miejsce na nowe wzmocnienia.

