fot. Imago/NurPhoto Na zdjęciu: Joao Felix

Joao Felix przebywa obecnie na wypożyczeniu w Barcelonie

Blaugrana rezygnuje z wykupu, ale jest zainteresowana kolejnym transferem czasowym

Atletico Madryt nie chce powrotu Portugalczyka

Felix nie wróci do Atletico. Nadzieja w Barcelonie

Joao Felix minionego lata bardzo długo czekał na wyjaśnienie swojej sytuacji. Przygotowywał się do sezonu w Atletico Madryt, choć od początku zakładał, że interesuje go jedynie transfer do Barcelony. Wreszcie Blaugrana dogadała się z Los Rojiblancos w kwestii rocznego wypożyczenia. Kluby nie uzgodniły kwoty ewentualnego wykupu, bowiem miały o tym rozmawiać dopiero pod koniec sezonu.

Portugalczyk swoimi występami nie przekonuje włodarzy Dumy Katalonii. Lepsze mecze przeplata gorszymi, nie potrafiąc ustabilizować formy. Barcelona ma świadomość, że wycena Felixa jest przesadzona, dlatego nie planuje wykupywać go z Atletico.

Kluby mają niebawem siąść do rozmów. Diego Simeone kategorycznie rezygnuje z Felixa, nie widząc go w zespole na przyszły sezon. Chce także sfinalizować tę sprawę jak najszybciej. Atletico oczywiście preferuje sprzedaż, ale trudno będzie znaleźć kupca, jeśli nie zmieni swoich finansowych żądań. Barcelona spróbuje z kolei przekonać do kolejnego wypożyczenia. Wówczas Felix zostanie w Katalonii.

