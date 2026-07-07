FC Barcelona nie zwalnia tempa w walce o transfer z udziałem Juliana Alvareza. Klub z Camp Nou utrzymuje kontakt z Atletico Madryt i planuje kolejne kroki po mundialu.

fot. Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Julian Alvarez następcą Lewandowskiego? FC Barcelona rozpoczęła rozmowy z Atlético

FC Barcelona od dłuższego czasu pracuje nad sprowadzeniem nowego lidera ofensywy. Nazwiskiem numer jeden na liście życzeń pozostaje Julian Alvarez. Ekipa z Camp Nou postrzega argentyńskiego napastnika jako idealnego następcę Roberta Lewandowskiego oraz zawodnika, który może wyznaczyć kierunek ataku drużyny na kolejne lata.

Jak poinformował Jose Alvarez z El Chiringuito TV, przedstawiciele Barcelony nadal prowadzą aktywne rozmowy z działaczami Los Colchoneros w sprawie potencjalnego transferu 26-latka. Według dziennikarza obecnie nie doszło jeszcze do finalizacji żadnego porozumienia. Niemniej temat pozostaje bardzo żywy i może nabrać tempa po zakończeniu MŚ 2026.

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Mistrz Hiszpanii nie zamierza rezygnować ze swojego głównego celu. Julian Alvarez znajduje się wysoko na liście priorytetów władz Barcelony, które szukają napastnika mogącego przejąć odpowiedzialność za zdobywanie bramek po erze kapitana reprezentacji Polski.

Argentyńczyk idealnie pasuje do profilu zawodnika, którego potrzebuje zespół. Łączy skuteczność pod bramką z dużą mobilnością. Ponadto potrafi grać zarówno jako klasyczny napastnik, jak i bardziej cofnięty ofensywny zawodnik. Największe europejskie kluby cenią jego wszechstronność.

Sam piłkarz również ma być otwarty na zmianę otoczenia. Jose Alvarez z El Chiringuito TV przekazał, że reprezentant Argentyny jest zdeterminowany, aby przenieść się na Camp Nou. Piłkarz ma uważać Barcelonę za wymarzone miejsce do kontynuowania kariery.