Aston Villa straci gwiazdę? Jest na celowniku dwóch gigantów

Aston Villa może stracić Youriego Tielemansa. Jak podaje serwis CaughtOffside, belgijski pomocnik znalazł się na radarze dwóch gigantów.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Unai Emery

Youri Tielemans może opuścić Premier League

Youri Tielemans to jeden z kluczowych zawodników Aston Villi. Mimo to klub nie uważa go za zawodnika nietykalnego. Ze względu na konieczność zachowania zbilansowanego budżetu Anglicy mogą rozważyć sprzedaż kilku piłkarzy. Belg dobrze czuje się na Villa Park i nie naciska na transfer, ale dwa kluby wyraziły zainteresowanie 28-latkiem.

Według doniesień mediów Fenerbahce i Al-Ittihad uważnie śledzą sytuację pomocnika. Na ten moment nie doszło jeszcze do rozmów. Tielemans ma za sobą udane lata w Premier League, które spędził najpierw w Leicester City, a później w barwach The Villans.

Gdyby doszło do sprzedaży Tielemansa Aston Villa mogłaby uniknąć rozstania z innymi ważnymi zawodnikami. W tym oknie transferowym mówi się także o możliwych odejściach Ollie’ego Watkinsa, Morgana Rogersa czy Jacoba Ramseya. Nie jest to dla klubu idealna sytuacja. W poprzednich miesiącach z zespołem pożegnali się już Douglas Luiz i Jhon Duran.

Reprezentant Belgii w minionym sezonie rozegrał ponad 4500 minut w 53 spotkaniach. Piłkarz strzelił pięć goli i zanotował dziesięć asyst.

