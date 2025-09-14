Arsenal rozważa w styczniu przeprowadzenie głośnego wzmocnienia. Jak się okazuje, na ich celowniku znalazł się Frenkie de Jong. Kanonierzy obecnie są faworytem do pozyskania piłkarza FC Barcelony - donosi "Football Talk".

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Mikel Artety

Frenkie de Jong może wzmocnić Arsenal

Arsenal ma za sobą niezwykle aktywne letnie okienko transferowe. Władze klubu dokonały transferów, które mają w końcu dać drużynie upragnione mistrzostwo Premier League. Do zespołu trafił m.in. Viktor Gyokeres. I to właśnie Szwed ma być lekiem na problemy na pozycji napastnika w ekipie Kanonierów. Zimowe okienko również może być pracowite w Londynie. The Gunners już rozważają sprowadzenie Ayyouba Bouaddiego.

Jak się okazuje, francuska perełka nie jest jedynym zawodnikiem, który w styczniu może trafić do Arsenalu. Z informacji przekazanych przez „Football Talk” dowiadujemy się, że Kanonierzy rozważają dokonanie niezwykle głośnego wzmocnienia. Otóż w kręgu zainteresowań londyńskiego zespołu znalazł się Frenkie de Jong z FC Barcelony.

Wspomniane źródło zaznacza, że Arsenal jest obecnie faworytem do pozyskania reprezentanta Holandii. Przyszłość pomocnika w ekipie Hansiego Flicka stoi pod dużym znakiem zapytania. Kontratk zawodnika wygasa bowiem w czerwcu przyszłego roku. Duma Katalonii zatem w styczniu będzie miała ostatni dzwonek, aby spieniężyć odejście 28-latka.

Frenkie de Jong jest zawodnikiem FC Barcelony od 2019 roku. Dotychczas Holender rozegrał 261 spotkań w koszulce Blaugrany. W tym czasie udało mu się zgromadzić na koncie 19 trafień, a także 23 asysty.