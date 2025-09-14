Arsenal ściągnie francuską perełkę? Musi zapłacić 40 mln funtów

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Ayyoub Bouaddi wzbudził zainteresowanie Arsenalu

Ayyoub Bouaddi jest uznawany za jeden z największych francuskich talentów ostatnich lat. 17-letni pomocnik, mimo bardzo młodego wieku, zdążył już wywalczyć sobie miejsce w składzie LOSC Lille i regularnie występuje na poziomie Ligue 1. Dzięki temu zdobywa bezcenne doświadczenie, które czyni go jednym z najciekawszych piłkarzy młodego pokolenia. Zawodnik o marokańskich korzeniach swoją grą przyciąga uwagę skautów z całej Europy, a jego nazwisko coraz częściej pojawia się w kontekście głośnego transferu.

Wszystko wskazuje na to, że Bouaddi wkrótce zrobi kolejny krok naprzód w swojej karierze. Jak podaje Ekrem Konur, Arsenal znalazł się w gronie klubów poważnie zainteresowanych sprowadzeniem młodego pomocnika. Kanonierzy chcą wzmocnić środek pola i widzą w nim piłkarza z ogromnym potencjałem na lata. Co ciekawe, nie tylko londyńczycy bacznie śledzą jego rozwój – sytuację 17-latka monitorują także Real Madryt, Bayern Monachium, Chelsea czy Liverpool. Konkurencja w walce o podpis młodzieńca jest więc bardzo duża.

Ayyoub Bouaddi trafił na Stade Pierre-Mauroy w 2021 roku z niewielkiego AFC Creil, gdzie stawiał swoje pierwsze piłkarskie kroki. Początkowo szkolił się w akademii LOSC Lille, a po dwóch latach awansował do pierwszej drużyny. Do tej pory w koszulce zespołu Mastifów rozegrał 57 spotkań i zanotował 3 asysty, imponując dojrzałością na boisku. Jego kontrakt obowiązuje do 2027 roku, co stawia francuski klub w korzystnej pozycji negocjacyjnej. Ewentualne pozyskanie 17-latka wiązałoby się z wydatkiem rzędu 40 milionów funtów. Wyłożenie na stół takiej kwoty nie stanowi żadnego problemu dla europejskich gigantów.