Arsenal rozważa transfer dwóch gwiazd Bundesligi. Bayern nie utrudni zadania

Arsenal planuje głośne ruchy. Klub z Londynu rozważa sprowadzenie dwóch znanych piłkarzy z Bundesligi, którzy mogą trafić do Premier League bez kwoty odstępnego.

Nicolò Campo / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Arsenal chce wykorzystać okazję na rynku

Jak informuje serwis TEAMtalk, Arsenal przygotowuje oferty dla dwóch reprezentantów Niemiec. Mianowicie chodzi o Leona Goretzkę oraz Juliana Brandta. Obaj zawodnicy staną się wolnymi agentami, co czyni ich bardzo atrakcyjnymi celami transferowymi.

Leon Goretzka potwierdził już, że po zakończeniu kontraktu odejdzie z Bayernu Monachium. Oznacza to, że latem będzie dostępny bez opłaty transferowej.

Julian Brandt również rozmyśla nad swoją przyszłością i pozostaje w kontakcie z kilkoma klubami z Premier League. Arsenal jest jednym z zespołów, które poważnie rozważają jego sprowadzenie.

Władze Arsenalu uważają, że doświadczenie obu piłkarzy na najwyższym poziomie europejskim może znacząco wzmocnić drużynę Mikela Artety.

Goretzka ma 31 lat i od lat należy do czołowych pomocników Bundesligi. Podobnie 29-letni Brandt, który szczególnie wyróżnia się w ofensywie.

Sprowadzenie obu zawodników bez opłaty transferowej mogłoby również pozwolić Arsenalowi przeznaczyć większy budżet na inne wzmocnienia. Według przekazanych informacji jednym z priorytetów londyńskiego klubu pozostaje także transfer skrzydłowego.