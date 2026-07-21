Arsenal poluje na pomocnika. Giganci Premier League ustawili się w kolejce

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Alex Scott łączony z wielkimi klubami

Arsenal ma za sobą wyjątkowy okres w Premier League. Kanonierzy w poprzednim sezonie sięgnęli po mistrzostwo Anglii po raz pierwszy od 2004 roku. Mikel Arteta stworzył na Emirates Stadium bardzo solidny zespół, który jest oparty na młodych i perspektywicznych zawodnikach. Hiszpański szkoleniowiec słynie z umiejętności rozwijania talentów.

Jednym z piłkarzy znajdujących się na radarze Arsenalu jest Alex Scott z AFC Bournemouth. 22-letni pomocnik wzbudza ogromne zainteresowanie wśród największych angielskich klubów. Sytuację Anglika uważnie obserwują również Manchester United, Manchester City oraz Chelsea.

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Jak informuje „Sky Sports”, Scott odrzucił propozycję nowego kontraktu z Bournemouth. Wisienki od dłuższego czasu prowadzą rozmowy z zawodnikiem i chciałyby zabezpieczyć jego przyszłość. Obecna umowa pomocnika obowiązuje do czerwca 2028 roku.

Bournemouth chciałoby zatrzymać jedną ze swoich największych gwiazd przed historycznym sezonem. Zespół po raz pierwszy w historii zakwalifikował się do europejskich pucharów, a nowy trener Marco Rose liczy, że Scott pozostanie ważną częścią jego drużyny.

Scott trafił do Bournemouth latem 2023 roku z Bristol City za 23 miliony euro. W barwach Wisienek rozegrał już 80 spotkań w angielskiej ekstraklasie, w których zdobył cztery bramki i zanotował dwie asysty. W listopadzie ubiegłego roku otrzymał pierwsze powołanie do seniorskiej kadry.

Atutem Scotta jest przede wszystkim wszechstronność. 22-latek bardzo dobrze radzi sobie w defensywie, gdzie wyróżnia się skutecznością w odbiorach i zabezpieczaniu środka pola, ale jednocześnie oferuje dużą jakość w ofensywie. Anglik imponuje techniką, odwagą w pojedynkach jeden na jeden oraz umiejętnością prowadzenia piłki pod presją.