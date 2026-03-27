Arsenal ma go na celowniku. PSG nie spodziewa się oferty

Kwaracchelia celem Arsenalu. W PSG panuje spokój

Arsenal pewnym krokiem zmierza w tym sezonie po mistrzostwo Anglii. Do tego, wciąż pozostaje w grze o Ligę Mistrzów. Najbliższe miesiące mogą być pełne radości dla ekipy Mikela Artety, która od lat stale się poprawia i dąży do końcowego sukcesu. Triumf w Premier League będzie dopiero początkiem – klub nie zamierza na tym poprzestawać. Plan na lato zakłada wzmocnienie lewej strony ofensywy, która wyraźnie odstaje pod względem jakościowym. Ani Gabriel Martinelli, ani Leandro Trossard nie gwarantują regularnych występów na najwyższym poziomie.

Celem Arsenalu jest Chwicza Kwaracchelia, którym interesowano się jeszcze za czasów Napoli. Wówczas najkonkretniejsze było Paris Saint-Germain, wydając na niego 80 milionów euro. Gruzin praktycznie z miejsca stał się ważną postacią drużyny.

Obecny sezon jest w jego wykonaniu niezły, choć Luis Enrique mocno rotuje piłkarzami w ofensywie i nie zawsze zapewnia mu miejsce w pierwszym składzie. W sumie uzbierał 12 bramek oraz 7 asyst. Paryżanie mają świadomość, że skrzydłowy generuje duże zainteresowanie na rynku, ale nie spodziewają się żadnych konkretnych ruchów, również ze strony Arsenalu. Podchodzą do tego tematu bardzo spokojnie, gdyż nie wierzą, że lider Premier League faktycznie złoży atrakcyjną ofertę.