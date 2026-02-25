Arka nie sprowadzi zawodnika Legii. Szwarga potwierdza

16:45, 25. lutego 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus

Arka Gdynia pracowała nad sprowadzeniem Claude Goncalvesa z Legii Warszawa. Ostatecznie ten transfer nie dojdzie do skutku. Dawid Szwarga przekazał powody.

Dawid Szwarga
PressFocus Na zdjęciu: Dawid Szwarga

Goncalves jednak nie dla Arki. Zostanie w Legii

Marek Papszun w połowie grudnia przejął drużynę Legii Warszawa. Szybko zdecydował, z których piłkarzy zamierza zrezygnować. Zgodę na poszukiwania nowego klubu otrzymał Claude Goncalves. Podczas zimowych przygotowań nie był brany pod uwagę przy okazji sparingów, więc naturalnie ominął również pierwsze wiosenne kolejki w Ekstraklasie.

Jego sytuacją w stolicy zainteresowała się Arka Gdynia, która rozpoczęła prace nad wypożyczeniem do końca obecnego sezonu. Oba kluby osiągnęły porozumienie, lecz do finalizacji brakowało jeszcze zgody ze strony zawodnika i jego otoczenia. W mediach pojawiły się sugestie, że Goncalves nie chce dołączać do Arki. Dawid Szwarga potwierdził w środę, że ten transfer faktycznie nie dojdzie do skutku.

– Jako klub zrobiliśmy dużo, by ten transfer miał rację bytu, ale to są niezależne rzeczy od nas, że ten ruch finalnie się raczej nie wydarzy – przekazał szkoleniowiec Arki Gdynia, cytowany przez portal Meczyki.pl.

Wydaje się więc, że Goncalves pozostanie w Legii do końca sezonu. Zimowe okienko transferowe w Polsce zamyka się 25 lutego, więc do innego klubu w kraju już na pewno nie trafi.

Jesienią 31-letni Portugalczyk zaliczył 13 występów dla Legii. Zaliczył asystę w starciu z Lechią Gdańsk. Papszun skreślił go natomiast w zasadzie z miejsca.