Arka Gdynia szuka następcy Szwargi. Na celowniku znany trener

Arka Gdynia rozstała się z Dawidem Szwargą i szuka trenera, który poprowadzi ją w końcówce sezonu. Portal Trójmiasto.pl wskazuje nazwisko Roberta Kolendowicza, choć faworytem jest Dawid Kroczek.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Szwarga i piłkarze Arki

Kolendowicz czy Kroczek? Arka wybiera trenera

Arka Gdynia przekazała w środę sensacyjne wieści o rozstaniu z Dawidem Szwargą. Od dłuższego czasu nie układało się między nim a szefostwem klubu, więc strony uznały, że najlepszym rozwiązaniem będzie zakończenie współpracy. Przekonanie do tej decyzji wzmocniła również bolesna porażka z Koroną Kielce, po której Szwarga wydawał się być mocno zrezygnowany.

Gdynianie postanowili zmienić trenera, tak aby wstrząsnąć szatnią i dać impuls w końcówce sezonu. Zespół jeszcze ma szanse, aby utrzymać się w Ekstraklasie – uzbierał dotąd tyle samo punktów, co bezpieczna Legia Warszawa.

Następca Szwargi nie został jeszcze wybrany. Portal Trójmiasto.pl wskazywał bezpośrednio po jego odejściu, że faworytem jest Dawid Kroczek. To się nie zmienia, natomiast do grona kandydatów dołączył również Robert Kolendowicz. Rozmowy z tym pierwszym odbędą się w piątek.

Kolendowicz jest mocno ceniony w środowisku klubów Ekstraklasy. Pogoń Szczecin pożegnała go we wrześniu 2025 roku. Od tego czasu pozostaje bez pracy, choć łączono go już z Widzewem Łódź, a nawet Legią Warszawa. Kroczek natomiast po rozstaniu z Cracovią dołączył do sztabu szkoleniowego w Rakowie Częstochowa. Współpracował z Markiem Papszunem, a po jego odejściu objął rolę skauta. Wszystko wskazuje na to, że lada moment jeden z nich obejmie zespół walczący o utrzymanie w Ekstraklasie.