Rudiger coraz bliżej rozstania z Realem! Trwają prace nad transferem

10:31, 21. marca 2026
Kacper Karpowicz
Źródło: Nicolo Schira

Antonio Rudiger po sezonie może opuścić Real Madryt. Jak się okazuje, Niemiec jest blisko powrotu na boiska Serie A. Juventus rozpoczął bowiem wstępne prace nad transferem - informuje Nicolo Schira.

Antonio Rudiger
Obserwuj nas w
PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Antonio Rudiger

Juventus oficjalnie pyta o Antonio Rudigera

Antonio Rudiger od 2022 roku reprezentuje barwy Realu Madryt, po tym jak opuścił Chelsea jako wolny agent. Reprezentant Niemiec święcił największe klubowe sukcesy z zespołem Królewskich. Jednak już po sezonie piękna przygoda może dobiec końca, ponieważ kontrakt defensora wygasa wraz z końcem czerwca. Ostatnio pojawiły się jednak przesłanki, że 32-latek dalej może nakładać koszulkę Los Blancos.

Tymczasem najnowsze doniesienia w sprawie przyszłości Antonio Rudigera przekazuje Nicolo Schira. Otóż zawodnik Realu Madryt latem jednak może zmienić barwy klubowe i pojawiło się zainteresowanie z Serie A. Niemiec znajduje się w kręgu zainteresowań Juventusu, który podjął już wstępne działanie. Stara Dama złożyła zapytanie otoczeniu 32-latka w sprawie potencjalnego transferu.

Warto zaznaczyć, że Antonio Rudiger ma doświadczenie z gry na boiskach Serie A. W przeszłości doświadczony defensor reprezentował barwy AS Romy. Czas pokaże, czy dojdzie do wielkiego powrotu. Dużo w tej kwestii będzie zależało od samych Królewskich, którzy zapewne mają pierwszeństwo w rozmowach z zawodnikiem.

Antonio Rudiger w obecnym sezonie rozegrał 17 spotkań w koszulce Realu Madryt. Niemiec ma na koncie jedno trafienie. Udało mu się wpisać na listę strzelców w rywalizacji ligowej przeciwko Elche.

