Real Madryt zaplanował przyszłość weterana. Rozmowy już trwają

Real Madryt rozmawia z Antonio Rudigerem na temat nowej umowy. Wiele wskazuje na to, że niemiecki defensor pozostanie na Santiago Bernabeu - twierdzi Matteo Moretto. Do tej pory jego przyszłość stała pod znakiem zapytania.

DiaEsportivo / Alamy Na zdjęciu: Antonio Rudiger

Rudiger dostanie nowy kontrakt. Real już postanowił

Real Madryt podejmuje pierwsze decyzje pod kątem przyszłego sezonu i nadchodzącego okienka transferowego. Latem odejdzie David Alaba, którego umowa nie zostanie przedłużona. Pod znakiem zapytania stoi także przyszłość takich zawodników, jak Brahim Diaz, Andrij Łunin czy Dani Ceballos. Niewykluczone, że Królewscy postanowią ich sprzedać, na co będzie naciskał sam Florentino Perez, które zbiera fundusze na nowe gwiazdy.

Powoli wyjaśnia się za to temat Antonio Rudigera. Wydawało się, że podzieli losy Alaby i zakończy swoją przygodę na Santiago Bernabeu. Po powrocie do zdrowia znów jest natomiast ważnym ogniwem zespołu. Alvaro Arbeloa regularnie korzysta z jego usług – uczynił go podstawowym stoperem, a ten odwdzięcza się bardzo dobrymi występami, chociażby przy okazji ostatniej rywalizacji z Manchesterem City w Lidze Mistrzów.

Rudiger potwierdził, że wciąż może grać na najwyższym europejskim poziomie, a do tego jest istotną postacią w szatni drużyny. Działacze Realu mieli więc postanowić o kontynuowaniu współpracy. Matteo Moretto ujawnia, że trwają rozmowy z jego przedstawicielami. Zarówno klub, jak i sam Rudiger, wykazują zainteresowanie przedłużeniem wygasającego kontraktu. Wiele wskazuje na to, że weteran spędzi w stolicy Hiszpanii przynajmniej jeszcze jeden sezon.