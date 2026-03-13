Anthony Gordon wybrał nowy klub. Może przejść do potentata

Anthony Gordon chciałby kontynuować swoją karierę w Liverpoolu. 25-letni skrzydłowy może przejść do ekipy The Reds już w najbliższym letnim okienku transferowym - donosi strona Football Insider.

Liverpool faworytem do pozyskania Anthony’ego Gordona

Anthony Gordon może opuścić Newcastle United podczas nadchodzącego letniego okna transferowego. 25-letni skrzydłowy chciałby spróbować swoich sił w jeszcze silniejszym zespole i regularnie walczyć o najważniejsze trofea. Według informacji przekazanych przez brytyjski serwis „Football Insider”, angielski piłkarz ma jasno określone preferencje dotyczące przyszłości. Zawodnik najchętniej przeniósłby się do Liverpoolu, który od dłuższego czasu obserwuje jego rozwój.

Dla Gordona byłby to szczególny transfer, ponieważ oznaczałby powrót do klubu, w którego akademii stawiał swoje pierwsze piłkarskie kroki. Liverpool już w poprzednich okienkach transferowych pracował nad sprowadzeniem swojego wychowanka i zbierał informacje na temat jego sytuacji.

Najbliższe lato może być więc momentem, w którym rozmowy nabiorą realnych kształtów. Na drodze do tego transferu mogą jednak stanąć inne czołowe drużyny z Premier League, w tym Arsenal oraz Manchester City.

Anthony Gordon występuje w barwach ekipy Srok od stycznia 2023 roku, gdy przeniósł się na St James’ Park z Evertonu za ponad 45 milionów euro. Od tamtej pory skrzydłowy stał się ważną postacią Newcastle United. W koszulce zespołu The Magpies rozegrał dotąd 148 spotkań, w których zdobył 37 bramek i zanotował 28 asyst. Jego rozwój sprawia, że przyciąga uwagę największych klubów w Europie. Zdaniem portalu „Transfermarkt” wartość rynkowa atakującego wynosi obecnie około 60 milionów euro.