Algierski skrzydłowy rozchwytywany. Może zakotwiczyć w Premier League

Orange Pics BV / Alamy Na zdjęciu: Anis Hadj Moussa

Anis Hadj Moussa pożądany przez angielskie kluby

Anis Hadj Moussa jest jednym z najbardziej wyróżniających się skrzydłowych obecnego sezonu Eredivisie. 24-letni Algierczyk regularnie udowadnia, że należy do grona najlepszych zawodników w lidze. Prawy napastnik Feyenoordu Rotterdam imponuje skutecznością oraz odwagą w pojedynkach jeden na jednego. Jego bardzo dobra dyspozycja nie przechodzi bez echa wśród europejskich klubów i wiele wskazuje na to, że już podczas najbliższego letniego okna transferowego wykona kolejny krok w swojej karierze.

Jak informuje algierski dziennik „La Gazette Du Fennec”, mierzący 176 centymetrów piłkarz może wkrótce przenieść się do Premier League. Sytuację gwiazdora Feyenoordu uważnie monitorują między innymi Chelsea, Sunderland oraz Bournemouth.

Angielskie kluby wysyłają swoich skautów, aby na bieżąco obserwować rozwój skrzydłowego i ocenić jego potencjalną przydatność dla zespołu. Zainteresowanie wykazuje także Olympique Marsylia, który rozważa sprowadzenie Algierczyka do Ligue 1.

Trzynastokrotny reprezentant Algierii występuje w holenderskiej ekipie od lipca 2024 roku. Wówczas przeniósł się na De Kuip za około 3,5 miliona euro z belgijskiego Patro Eisden Maasmechelen. W trwającym sezonie rozegrał 33 spotkania, w których zdobył 11 bramek i zanotował 6 asyst. Dynamiczny rozwój zawodnika sprawia, że jego wartość rynkowa systematycznie rośnie. Według serwisu „Transfermarkt” wynosi ona obecnie 20 milionów euro, a kontrakt piłkarza z aktualnym pracodawcą obowiązuje do 30 czerwca 2030 roku.