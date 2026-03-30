AC Milan zagiął parol na legendę Liverpoolu. Okazja rynkowa

Andrew Robertson w letnim okienku transferowym prawdopodobnie będzie do wzięcia za darmo. Z tej okazji rynkowej chce skorzystać AC Milan - informuje Ekrem Konur.

Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Massimiliano Allegri

Andrew Robertson ma ważny kontrakt z Liverpoolem tylko do 30 czerwca 2026 roku i na ten moment niewiele wskazuje na to, by strony przedłużyły współpracę. Taki scenariusz oznaczałby możliwość odejścia doświadczonego lewego obrońcy na zasadzie wolnego transferu po zakończeniu obecnej umowy. Byłaby to bez wątpienia atrakcyjna okazja rynkowa dla wielu czołowych klubów w Europie.

Jak poinformował Ekrem Konur, jednym z zespołów zainteresowanych sprowadzeniem bocznego defensora jest AC Milan. Włoski gigant rozgląda się za nowym wahadłowym ze względu na niepewną przyszłość Pervisa Estupinana.

Przeprowadzka na San Siro może być kuszącą opcją dla Robertsona, którego sytuację monitorują także Atletico Madryt, Tottenham Hotspur, Celtic Glasgow oraz Wrexham AFC. Rywalizacja o podpis weterana zapowiada się więc zacięcie.

Szkot trafił na Anfield Road w 2017 roku z Hull City i od tego czasu rozegrał 372 spotkania w barwach ekipy The Reds. W tym okresie sięgnął między innymi po Ligę Mistrzów oraz dwa tytuły mistrza Anglii. Mierzący 178 centymetrów defensor w trwającej kampanii wystąpił w 30 meczach, zdobył dwie bramki i zanotował tyle samo asyst. Jego wartość rynkowa, według serwisu „Transfermarkt”, wynosi aktualnie około 10 milionów euro.