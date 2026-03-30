Barcelona obserwuje reprezentanta Belgii. To byłby głośny ruch

Magara Press SL / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Amadou Onana przyciągnął uwagę Barcelony

FC Barcelona zmaga się z problemami finansowymi, ale mimo wszystko ma nadzieję, że podczas najbliższego letniego okienka transferowego będzie w stanie dokonać kilku istotnych wzmocnień swojego składu. Hiszpański klub może pozyskać fundusze dzięki sprzedaży niepotrzebnych zawodników oraz nowym umowom sponsorskim. Jedną z pozycji, na której obecny mistrz La Liga chce zwiększyć rywalizację, jest środek pola.

Trener Dumy Katalonii – Hansi Flick – liczy na pozyskanie nowego pomocnika. Jak poinformował w mediach społecznościowych Ekrem Konur, kandydatem do przeprowadzki na Camp Nou jest gwiazda Aston Villi – Amadou Onana.

Sprowadzenie 24-letniego Belga nie będzie jednak łatwym zadaniem, ponieważ taki transfer wiąże się zarówno z dużymi kosztami, jak i koniecznością pokonania silnej konkurencji ze strony innych europejskich klubów. Mówi się, że sytuację byłego piłkarza LOSC Lille monitoruje również m.in. Manchester United.

Defensywny pomocnik z powodzeniem występuje w barwach ekipy z Birmingham od lipca 2023 roku, kiedy przeniósł się na Villa Park za niespełna 60 milionów euro z Evertonu. Fachowy serwis „Transfermarkt” szacuje wartość rynkową Onany na około 45 milionów euro. 26-krotny reprezentant Belgii w aktualnym sezonie rozegrał 31 spotkań i zdobył 2 bramki. Jego kontrakt z obecnym pracodawcą obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku.